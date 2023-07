﻿Illegale Party an der Autobahnabfahrt Leipzig-Ost gestoppt

Leipzig. In der Nacht zum Samstag stoppte die Leipziger Polizei im Stadtgebiet wieder eine illegale Musik- und Tanzveranstaltung. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden die Beamten am Freitag kurz nach 22 Uhr auf eine nicht angemeldete Technoparty aufmerksam, die in einem Wäldchen an der Herzberger Straße nahe der Autobahnabfahrt Leipzig-Ost ablief.

Ermittlungen gegen Veranstalter eingeleitet

Dort feierten nach Polizeiangaben mindestens 30 Jugendliche trotz Trockenheit und hoher Waldbrandgefahr mit einer professionellen Musikanlage und Alkoholausschank. Weil die geltenden Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wurden, untersagten die Beamten die Veranstaltung und gaben den Organisatoren einige Stunden Zeit, das Gelände zu beräumen.

Bei einer Nachkontrolle am Sonnabend gegen Mittag wurde allerdings festgestellt, dass den Auflagen nicht entsprochen worden war. Die Beamten stellten deshalb die noch immer vor Ort befindliche Musikanlage sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Veranstalter ein.

Polizeidrohne über der Neuen Harth eingesetzt

Im Bereich des Waldes Neue Harth führte die Leipziger Polizei am Wochenende die angekündigten Einsätze mit einer ferngesteuerten Drohne durch, die mittels Bildübertragungstechnik nicht legale Musik- und Tanzveranstaltungen aufspüren sollte. Anwohner hatten dort an den vergangenen Wochenenden mehrfach solche Partys gemeldet. Doch an diesem Wochenende fanden dort keine statt.

