Im Sommer steigen viele Leipziger Partys nicht in Clubs, sondern auf improvisierten Raves im Grünen. Die LVZ hat ein Kollektiv begleitet – vom Aufbau, bis zur Auflösung durch die Polizei.

Leipzig. An einem Dienstagabend im Juni fahren am Rand des Auwalds sechs Polizeivans vor. Es ist Punkt 22 Uhr, in Deutschland gilt ab sofort die Nachtruhe. Also Zimmerlautstärke.