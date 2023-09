﻿29-Jähriger soll Hundewelpen-Schmuggel von Leipzig aus organisiert haben

Leipzig. Als die Polizei den Transporter stoppte, waren schon zwei der darin eingepferchten Welpen dem Tod näher als dem Leben: Ein Fall von illegalem Handel mit Hunden beschäftigt seit Monaten das Amtsgericht Leipzig. Am Dienstag wollte Richterin Elke Kniehase eigentlich ausloten, ob der mutmaßliche Drahtzieher des Schmuggels einlenkt. Doch dazu kam es nicht.

Miklos G. (29) soll Organisator eines Welpen-Transports gewesen sein, der am 25. Juli 2021 in Offenburg gestoppt wurde. Die beiden Fahrer Anita und Laszlo L. sagten aus, dass der damals im Leipziger Stadtteil Holzhausen wohnende Ungar Chef und Verantwortlicher des Hundehandels sei. Ermittler fanden auf der Seite der Facebook-Gruppe „Licht für Fellnasen“, die G. betrieben haben soll, zahlreiche Verweise für die Vermittlung von Hunden aus Ungarn nach Deutschland.

Leipziger Veterinäramt geht von gewerbsmäßigem Handel aus

Handgeschriebenen Transportplänen zufolge, welche die Polizei in dem gestoppten Auto fand, waren ursprünglich neun junge Hunde unterschiedlicher Rassen in dem Transporter, eine erste Übergabe von drei Tieren hatte bereits stattgefunden. Unter den sichergestellten Hunden waren einige, die von der zuständigen Amtstierärztin sofort in Obhut genommen wurden, weil ihr Gesundheitszustand nach dem langen Transport außerordentlich schlecht war.

Mitte Februar 2022 erließ das Leipziger Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt einen Bußgeldbescheid gegen Miklos G., 3000 Euro sollte er wegen der Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz zahlen. Der Behörde nach sei von einem gewerbsmäßigen Hundehandel auszugehen, für den der Ungar jedoch keine Erlaubnis besitze.

Aufwendiger Prozess droht

Miklos G. legte dagegen Einspruch ein. Bei einem ersten Verhandlungstermin hatte die Richterin ein geringeres Bußgeld in Aussicht gestellt, um durch ein Einlenken des Beschuldigten eine aufwendige und teure Beweisaufnahme möglichst zu vermeiden.

Doch beim Verhandlungstermin am Dienstag, zu dem Miklos G. nicht persönlich erscheinen musste, beantragte der Verteidiger, das Verfahren einzustellen. Richterin Kniehase gab hingegen den rechtlichen Hinweis, dass statt einer fahrlässigen Begehungsweise auch Vorsatz in Betracht komme, was eine deutlich höhere Strafe nach sich ziehen würde. Zu einem neuen Prozesstermin muss das Gericht nun zahlreiche Zeugen aus dem gesamten Bundesgebiet laden, darunter auch frühere Kunden des Welpenhandels.

Dresdner Polizei bildet Ermittlungsgruppe „Welpen“

Fälle wie diesen gibt es zuhauf, doch das illegale Geschäft mit jungen Hunden läuft weiter. Erst im Juni dieses Jahres befreiten Bundespolizisten neun Welpen aus dem Kofferraum eines polnischen Kleintransporters. Sie waren in kleinen Plastikboxen eingesperrt. Zehn kleine Hunde wurden im März 2021 auf der A 17 aus einem Audi gerettet. Im Mai 2021 fanden Beamte in einem Kofferraum auf der A 4 sechs junge Yorkshire Terrier. Vier Welpen rettete die Polizei im selben Monat ebenfalls auf der A 4 aus einem Kleintransporter.

In fast allen Fällen wurden die Tiere aus dem osteuropäischen Ausland nach Deutschland geschmuggelt. Im Raum Dresden nahmen die Aktivitäten der Tierschmuggler solche Formen an, dass die Polizei vor zwei Jahren sogar eine Ermittlungsgruppe „Welpen“ bildete. Nach Erkenntnissen der Ermittler verkaufen Schmuggler die Welpen für 1500 bis 2500 Euro an Parkplätzen oder Raststätten.

Miklos G. wohnt inzwischen wieder in Ungarn. Dem Vernehmen haben Behörden Anhaltspunkte dafür, dass er vermutlich auch aus dem Ausland den illegalen Handel mit Hundewelpen weiterhin organisiert.

LVZ