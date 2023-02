Im Leipziger BMW-Werk geht das 3.333.333. Fahrzeug vom Band

Im Leipziger BMW-Werk ist jetzt das 3.333.333ste Fahrzeug vom Band gelaufen. Es ist ein BMW 1er in der Farbe Melbourne Rot. Das Werk bereitet sich auf den Bau des neuen Mini Countryman vor. Er könnte der nächste Jubilar werden.

Nach dem Start der Serienproduktion im Jahr 2005 wurde im Leipziger BMW Werk das 3.333.333ste Fahrzeug für einen Kunden gebaut.

Leipzig. Er ist Melbourne Rot lackiert, hat 265 Pferdestärken unter der Haube und trägt den Schriftzug 128ti. Im Leipziger Werk des bayrischen Autobauers lief jetzt ein besonderes Fahrzeug vom Band, wie Sprecher Kai Lichte sagt. Den es ist der 3.333.333ste BMW, der seit 2005 für einen Kunden gebaut wurde.

Die Schnapszahl trifft laut Lichte auf ein besonderes Fahrzeug unter den in Leipzig produzierten Modellen. Davon künde das Kürzel „ti“. Es steht seit den 1960er Jahren für „Turismo Internazionale“ und kennzeichnet besonders sportliche Modelle. „Beispiele sind die Ikonen BMW 1800 TI und BMW 2002 TI oder BMW 323ti Compact und BMW 325ti Compact in den späten 1990er Jahren.“

Drei Antriebsarten auf einem Band

Das nächste Jubiläumsfahrzeug, das 4.000.000ste, wird laut Sprecher Lichte entweder ein BMW oder ein MINI sein. Denn noch in diesem Jahr soll in dem sächsischen Werk der neue MINI Countryman gebaut werden. Leipzig werde dann das erste Werk der Gruppe weltweit sein, in dem sowohl Modelle von BMW als auch von MINI gefertigt werden. „Damit stellt das sächsische Werk einmal mehr seine maximale Flexibilität unter Beweis. Auf einem Band werden künftig vier verschiedene Modelle (BMW 1er, BMW 2er Gran Coupé, BMW 2er Active Tourer und MINI Countryman) sowie drei Antriebsarten (Verbrenner, Plug-in Hybrid und vollelektrisch) montiert.“

Dafür wurden im Leipziger Werk seit seiner Eröffnung vor 18 Jahren die Fertigungskapazitäten kontinuierlich ausgebaut. Bis zu 350.000 Fahrzeuge pro Jahr können am Standort gebaut werden. Zum Vergleich: Im ersten Produktionsjahr waren es rund 54.000 Fahrzeuge. Das Werk hat heute rund 5300 Festangestellte.