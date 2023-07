Feuerwehreinsatz

Im Video: Feldbrand in Leipzig-Grünau greift auf Kleingarten über

Am Donnerstag griff ein Feldbrand in Grünau auf eine Kleingartenanlage über und zerstörte einige Lauben.

