﻿„Das ist eine Schweinerei“: Immer mehr illegaler Müll in Leipzig

Autoreifen, Möbel und sogar Elektrogeräte: In den vergangenen Jahren haben illegale Müllablagerungen in Leipzig stark zugenommen. Auch der Auwald zwischen Leipzig und Schkeuditz leidet. Warum hat sich das Problem derart verschärft?

Leipzig/ Schkeuditz. Ziegelsteine, ausrangierte Regale, Bauschutt – und ein herrenloses Sofa: Ein Spaziergang im Auwald lässt einen mitunter über Dinge stolpern, die man wohl überall erwartet hätte – nur nicht inmitten der Natur, in einem Areal, das Naherholungsgebiet und Lebensraum für Pflanzen und Tiere gleichermaßen ist.

Doch nicht allein hier, auch andernorts in Leipzig offenbart sich ein ähnliches Bild: Es sind mitunter große Mengen an Unrat, die auf Grünflächen, an Straßen oder in verlassenen Ecken vor sich hin vegetieren.

Die illegale Müllentsorgung hat über Jahre zugenommen

Die Menge an illegal entsorgtem Müll hat über Jahre zugenommen, auch die Stadt Leipzig gibt immer mehr Geld aus, um die ausrangierten Gegenstände zu beseitigen. Im Jahr 2021, das sind die jüngsten Zahlen der Leipziger Stadtreinigung, lagen die Entsorgungskosten für unrechtmäßig lagernden Müll bei rund 500.000 Euro.

In diesen Tagen kursieren wieder Bilder, die Sperrmüll mitten im Auwald zeigen. Da liegt ein Bett samt Matratze zwischen Domholzschänke und Schlobachshof, auch ein Sofa wurde abgestellt, auf einer Wiese wurden Bauschutt und Bretter abgeladen. Entsprechend empört reagiert der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU): „Ohne jedes Unrechtsbewusstsein verschandeln Umweltfrevler unsere Natur. Diese Menschen schaden nicht nur der Natur, sondern auch der Allgemeinheit“, sagt er. Der Auwald befindet sich sowohl auf Leipziger als auch auf Schkeuditzer Gebiet.

Wer sind die Verursacher? Oft bleibt diese Frage ungeklärt

Was den Unmut noch befeuert: Viel von dem, was in der Natur lagert, könne kostenfrei in Wertstoffhöfen angenommen werden, sagt Bergner. „Das Handeln von Einzelnen ist mir absolut unverständlich und eine Schweinerei!“ Am Ende trage die Allgemeinheit die Kosten der Entsorgung. Unklar scheint auch oftmals zu bleiben, wer die Verursacher sind. Gemeinsam mit Polizei und Landkreis versuche man, die Personen zu ermitteln. „Leider laufen die Ermittlungen dabei oftmals ins Leere.“ Laut der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung stellten Kommunen zwar jährlich einige Dutzend Anzeigen wegen Vermüllung, allerdings würden Verursacher nur in einem von 500 Fällen ermittelt.

Bauschutt, Möbel und Planen: Im Auwald, hier in Schkeuditz, wird regelmäßig illegaler Müll entsorgt. © Quelle: Michael Strohmeyer

Wenige Autominuten vom Auwald entfernt, beobachtet auch die Leipziger Stadtreinigung eine Zunahme der illegalen Ablagerungen – nicht allein in der Natur, sondern ebenso auf Plätzen. „Insbesondere die Bereiche, die in den Abendstunden wenig frequentiert und gering beleuchtet sind, werden gern genutzt, um Hausmüll, Elektroschrott, Sperrmüll und teilweise Gartenabfälle zu entsorgen“, sagt deren Sprecherin Susanne Zohl. Für Waldgebiete wie den Auwald macht sie keine Angaben: Hier sei die Abteilung Stadtforsten im Amt für Stadtgrün und Gewässer zuständig. Bis Freitagabend ließ dieses eine LVZ-Anfrage zum Thema unbeantwortet, unklar bleibt zunächst, wie häufig Müll im Wald beseitigt wird.

2500 Tonnen an illegalem Müll hat die Stadtreinigung im Jahr 2021 beseitigt

Rund 2500 Tonnen an entsprechendem Müll hat die Stadtreinigung 2021 entsorgt. Darunter waren den Zahlen nach über 2600 Elektrogeräte, etwa Kühlschränke und TV-Geräte. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es noch 1500 Tonnen und 129 Elektrogeräte.

Immer im Einsatz: Zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig befreien die Karl-Liebknecht-Straße von Müll. © Quelle: André Kempner

Tausende Lagerorte konnten dabei auch mithilfe des eingeführten Mängelmelders ausfindig gemacht werden, heißt es vom kommunalen Entsorger. Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 4500 Müllablagerungen im öffentlichen Bereich gemeldet. Ein weiterer Großteil der Hinweise käme etwa über Ordnungsamt, Stadtreinigung und andere Ämter herein. Und das Ordnungsamt berichtet: 2022 ist allein der Stadtordnungsdienst 2600 Anhaltspunkten auf illegale Abfallablagerungen im gesamten Leipziger Stadtgebiet nachgegangen.

Corona-Pandemie hat wohl zu mehr illegalen Entsorgungen geführt

Bei Naturschützern stellen sich bei entsprechenden Berichten die Nackenhaare auf. Der Stadt Leipzig selbst wirft der in der Regel kritische Naturschutzbund (Nabu) allerdings kein Versäumnis vor, wenngleich Leipzig „ein großes Problem mit dem Müll“ habe. Der Leipziger Nabu-Vorsitzende René Sievert verweist auf die vorhandenen orangenen Container in den Parks sowie die Wertstoffhöfe.

Und wer entsorgt denn jetzt Abfälle etwa im Wald? „Das ist das große Fragezeichen, das niemand erklären kann“, sagt er. „Wenn man das Auto belädt und dann nicht zum Recyclinghof fährt – das ist nicht zu erklären.“ Entsprechend äußert sich auch der Leipziger Ökolöwe. „Es kann nicht sein, dass hier immer nur mit dem Finger auf die Stadtreinigung gezeigt wird. Die Angebote, seinen Müll legal zu entsorgen, sind alle vorhanden. Es gibt keine Ausreden dafür, seinen Müll einfach in die Natur zu kippen“, teilt der Verband mit.

Ein ausrangiertes Bett mit Matratze steht im Auwald zwischen Leipzig und Schkeuditz. © Quelle: Michael Strohmeyer

Erklärungsversuche für das Mehr an Umweltverschmutzung gibt es indes. So wurde etwa zwischen 2019 und 2020 ein starker Anstieg verzeichnet – damals brach die Corona-Pandemie aus, Menschen hatten Zeit zum Ausmisten, auch manche Wertstoffhöfe hatten zeitweilig geschlossen. Der Brandenburger Naturschutzbund hat eine weitere Vermutung: So gebe es Abfallbesitzer, die ihren Müll auf Internetplattformen einstellten – und derjenige mit den geringsten Entsorgungskosten den Zuschlag für die Abholung erhalte. Häufig landeten die Abfälle dann in der Natur.