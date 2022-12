Paukenschläge bei Leipzigs Büro-Immobilien: Sowohl das Technische Rathaus in der Prager Straße als auch der historische Industriepalast in der Brandenburger Straße haben neue Besitzer. Zum Zuge kamen jeweils Erwerber aus Hamburg. Dabei hätte die Stadt Leipzig das Gebäude für zahlreiche Ämter gern selbst gekauft.

Leipzig. Das Technische Rathaus hat einen neuen Besitzer – für diesen Fall hatte die Leipziger Stadtverwaltung bereits angekündigt, ihren Mietvertrag für das riesige Bürohaus nicht zu verlängern. Trotzdem hat die Firma TLG Immobilien nun das Technische Rathaus in der Prager Straße 118-136 an einen anderen Interessenten verkauft. Zum Zuge kam das Hamburger Unternehmen Fondsgrund Investment. Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis knapp 100 Millionen Euro betragen haben. Die Stadt Leipzig hatte ohne Erfolg in ähnlicher Höhe geboten, hieß es weiter. Bestätigt wurde beides jedoch nicht.