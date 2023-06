Immobilienpreise in Ostdeutschland fallen – ländliches Sachsen am günstigsten

Berlin/Leipzig. In Ostdeutschland fallen bei Bestandsimmobilien die Kaufpreise. Das geht aus einer Studie des Portals Immowelt hervor, die am Dienstag veröffentlichte wurde. Demnach wurden zuletzt vor allem in den Landeshauptstädten deutlich geringere Quadratmeterpreise beim Kauf von nicht neu gebauten Wohnungen und Gebäuden registriert. Aber auch in den Kreisen sind Immobilien billiger – allen voran in Sachsen.

Den stärksten prozentualen Preisrückgang innerhalb eines Jahres in den untersuchten 32 Regionen verzeichnete Schwerin. „Eine Bestandswohnung in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns kostet derzeit durchschnittlich 2477 Euro pro Quadratmeter – 14,6 Prozent weniger als im Juni 2022“, teilte Immowelt mit. In Dresden mussten Wohnungskäuferinnen und -käufer zuletzt noch 2638 Euro pro Quadratmeter bezahlen – und somit 337 Euro weniger als noch im Juni 2022 (-10,8 Prozent). Für eine 100 Quadratmeter große Wohnung bedeutet dies eine Ersparnis von gut 34.000 Euro.

In Leipzig ist Wohnraum insgesamt noch preiswerter als in der sächsischen Landeshauptstadt. Hier fiel der Preissturz innerhalb eines Jahres auch niedriger aus als in Dresden. Im Juni 2022 wurden im Schnitt 2651 Euro für den Quadratmeter Messestadt bezahlt, in diesem Jahr sind es noch 2484 Euro – ein Minus von 6,3 Prozent.

Wohnungen in Sachsen für unter 2000 Euro je Quadratmeter

Die insgesamt günstigsten Bestandswohnungen in Ostdeutschland gibt es laut Immowelt weiterhin in den ländlichen Regionen des Freistaates. „So kostet Wohneigentum in den sächsischen Landkreisen Zwickau (-3,1 Prozent) und Mittelsachsen (-1,2 Prozent) durchschnittlich nur gut 1100 Euro pro Quadratmeter“, hieß es am Dienstag. Auch in Nordsachsen (-3,2 Prozent) und im Landkreis Leipzig (-6,6 Prozent) zahlten Wohnungsinteressenten im Schnitt weniger als 2000 Euro pro Quadratmeter.

Ostdeutschlands teuerstes Immobilienpflaster liegt dagegen weiterhin in Potsdam. In der brandenburger Landeshauptstadt am Rand von Berlin kostete ein Quadratmeter Bestandswohnfläche zuletzt 5198 Euro – und somit knapp 50 Euro mehr als in der Bundeshauptstadt. Aber auch in Potsdam (-6,2 Prozent) und in Berlin (-2,8 Prozent) waren Immobilien im Schnitt zuletzt leicht preiswerter geworden, so die Analyse von Immowelt.

