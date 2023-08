„In aller Freundschaft“ feiert Jubiläum: Großes Fanfest in Leipzig

Leipzig. Das 25-jährige Jubiläum der Leipziger Klinikserie „In aller Freundschaft“ wird im Herbst mit einem Fanfest gefeiert. Am 28. Oktober öffnet die „Sachsenklinik“ in der Media City von 10.30 bis 18 Uhr ihre Türen für einige Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer dabei sein will, braucht eine Eintrittskarte. Die gibt es aber nicht zu kaufen, sondern ausschließlich zu gewinnen – und zwar unter mdr.de/iaffanfest.

Geplant sind ein Fototermin mit den Darstellern, Studioführungen und Einblicke hinter die Kulissen. In den Abteilungen Maske, Kostüm, medizinische Beratung und Ausstattung erfahren die Anhänger, wie die Herstellung der Serie abläuft. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, Selfies zu machen und Autogramme zu erhalten.

Eine Überraschung gab es in der 1000. Folge: Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Dr. Kathrin Globisch entschlossen sich, nach jahrelanger Freundschaft zu heiraten. © Quelle: Sebastian Kiss

Um Zutritt zum Fanfest zu erhalten, sind Kreativität und Wissen gefragt. Die Serienfans können entweder an einem Quiz teilnehmen und dabei zeigen, wie gut sie sich bei „In aller Freundschaft“ auskennen. Oder sie können eine Drehbuchszene schreiben und damit ebenfalls an der Verlosung teilnehmen. Die von einer Jury ausgewählte beste Kurzszene wird auf dem Fanfest gedreht und zum Abschluss gezeigt.

Das Online-Quiz startet am Montag, 7. August, und läuft bis zum 28. September. Immer montags um 20 Uhr – also einen Tag vor Ausstrahlung einer neuen Folge – wird eine neue Frage zur Erfolgsserie veröffentlicht. Bis zum 28. September werden insgesamt acht Fragen gestellt. Die Entwürfe für Drehbuchszenen können eingeschickt werden an iaf-fanfest25@mdr.de. Aus den richtigen Quizantworten und den Skript-Einsendungen werden Ende September die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Das Team von „In aller Freundschaft“ feiert 25-jähriges Bildschirm-Jubiläum. © Quelle: MDR/ Saxonia Media/ Markus Nass

Die ARD-Serie ist seit Oktober 1998 auf Sendung und wird in der Leipziger Media City gedreht. Ende Januar wurde bereits die 1000. Folge ausgestrahlt. Mit einem großen Fanfest wurde im Herbst 2018 auch schon der 20. Seriengeburtstag gefeiert.

