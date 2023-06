Wer Erdbeeren nicht nur essen, sondern auch selbst pflücken möchte, hat ab sofort in und um Leipzig Gelegenheit. Warum die Erdbeersaison in diesem Jahr etwas später startet und wo es Felder zum Selberpflücken gibt.

Leipzig. Wegen des kühlen Frühlingswetters hat sich der Start der Erdbeerernte in den Anbaugebieten verzögert, doch nun können Leipzigerinnen und Leipziger Erdbeeren selben pflücken. Während die Früchte von Karls Erdbeerhof unter Folientunneln mit einer wärmenden Bodenisolierung schneller zur Blüte gebracht werden konnten, waren die sächsischen Landwirtschaftsbetriebe mit einer kühlen Witterung und zu kalten Nächten konfrontiert. In Coswig im Landkreis Meißen begann das Selbstpflücken bereits am vergangenen Freitag. Jetzt zieht Leipzig nach.