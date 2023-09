﻿6000 Besucher genießen Flair bei Nacht der Kunst in Leipzig-Gohlis

Leipzig. Erhaben segelt der Rotmilan über das Gewässer, in den Krallen trägt er einen Fisch, und es scheint, als würde er dem Betrachter direkt in die Augen blicken. Jürgen Milnik vom Fotoklub Lichtküche hat an der Mecklenburgischen Seenplatte mehrere Stunden für das Motiv auf der Lauer gelegen. Das Ergebnis hängt nun in der Kunsthalle am Kaufland in Gohlis. Es ist ein Mosaik der Nacht der Kunst, die am Samstag rund um die Georg-Schumann-Straße über die Bühne gegangen ist. Rund 6000 Besucher genossen das Festival im Leipziger Norden mit rund 250 Künstlern an 52 Stationen.

Milniks Bilder zeigen Tiere hautnah. Ein Chamäleon, einen Bienenfresser, einen Tiger – und eben den Milan. Der 20-köpfige Klub präsentiert neben Landschafts- und Aktaufnahmen auch andere, sehr überraschende Motive: Maurus Spescha hat Bilder von Sitzen in der Red-Bull-Arena oder Säulen der Sächsischen Aufbaubank am Computer nachträglich dermaßen verfremdet, dass ihr Ursprung nicht mehr zu erkennen ist. Die künstlerische Vielfalt allein an dieser einen Wand ist erstaunlich – und es geht ja noch weiter …

In der Kunsthalle am Kaufland zeigt der Fotoklub Lichtküche eine Auswahl seiner Werke. © Quelle: Dirk Knofe

Porträts beim Optiker

Pepe Cuesta werfen mit ihren Gitarren südamerikanische Klänge vor die Halle und fordern außerdem: „Always look on the bright side of life“. Für den richtigen Durchblick sorgt auf der anderen Straßenseite sonst die „Gohlis Optik“ – heute zeigt Cindy Orlamünde hier ihre farbenreiche Porträt-Malerei. Sie wollte schon immer mal mitmachen bei der Nacht der Kunst, doch irgendwie fand sie nie den richtigen Ausstellungsort. Aber sie kannte die Chefin des Geschäfts; so kam man nun zusammen, und mit dem Ergebnis ist Orlamünde hochzufrieden: „Die Bilder kommen richtig gut zur Geltung.“

Gleich daneben hat André Radke seinen Stand aufgebaut, im „Jeepney-Café“ hängen weitere Grafiken und Linolschnitte. Gern kombiniert der Künstler auch Radierungen mit Streetart-Komponenten, und so entstehen Werke aus alter Technik und neuen Einflüssen. Radke war schon mehrmals bei der Nacht der Kunst dabei, und er hat dieses Mal wieder nicht lange gefackelt: „Die Straße ist belebt, es sind viele Leute unterwegs, die sich für Kunst interessieren, und viele fragen mich sogar nach der Technik.“ Das ist auch für Keti Teichner das Besondere an diesem Abend: Es kommen Menschen, die richtig neugierig sind und ganz viel wissen wollen. Die gebürtige Georgierin zeigt im „Weinstein“ Öl-Motive, Radierungen und Modezeichnungen; wer mag, kann beim Betrachten ein Gläschen genießen.

Im Internet das Quilten entdeckt

Auf der Georg-Schumann-Straße zieht immer mehr Leben ein. Wer Hunger kriegt, wird im Laufe des Abends nicht nur im „Brot und seine Freunde“ neben dem Weinstein fündig, sondern auch ein paar Meter stadtauswärts im „Burgerme“. Die dortige Fastfood-Kulisse steht ein bisschen im Kontrast zu den Motiven des Projekts Leipzig-Fotos, die sicher nicht mal eben nebenbei entstanden sind. Zu sehen sind ungewohnte Vogelperspektiven über den Dächern der Innenstadt oder ein aufgehender Mond am Völkerschlachtdenkmal.

Öl-Motive, Radierungen und Modezeichnungen zeigt Keti Teichner im Weinstein. © Quelle: Dirk Knofe

Brigitta Bartel und ihr Mann Wolfgang ziehen an dem Geschäft vorbei. Die beiden sind sonst fast immer im Urlaub gewesen, wenn die Nacht der Kunst anstand. Dieses Mal haben es sich die Gohliser nicht nehmen lassen, durch ihren Stadtteil zu flanieren. Sie kommen gerade aus dem „toddlin town“, wo Ulrike Brauns, Dorothea Schwennicke und Petra Duda Kunst aus Stoff präsentieren. Nachdem sie zu Beginn der Pandemie in die Mund-Nasen-Schutz-Produktion eingestiegen waren, Kliniken, Pflegeheime oder den ASB beliefert hatten, brauchte es eine neue Beschäftigung. „Alle Masken waren genäht“, erinnert sich Dorothee Schwennicke, „da habe ich im Internet das Quilten entdeckt.“ Der Zufallsfund wurde zur Leidenschaft, und so zieren an diesem Abend die tollsten Decken, zusammengesetzt aus vielen kleinen Stoffresten, die Regale im Lieblingsstoffladen der Frauen.

Hat in der Pandemie das Quilten entdeckt: Dorothea Schwennicke im „toddlin town“. © Quelle: Dirk Knofe

Zufriedene Organisatoren

Zurück an der Halle am Kaufland in Gohlis: Die Rock-Accordions sorgen für Stimmung; drinnen freut sich Gerd Bekker über die Resonanz. Der Künstler mit Wurzeln in Magdeburg ist ein Urgestein bei der Nacht der Kunst. „So viele Leute kommen sonst nicht in normale Galerien“, sagt der Skulpturenmacher mit Atelier in Grünau. Mit dem Zuspruch ist auch Kerstin Herrlich zufrieden. Vielleicht, schätzt die Chef-Organisatorin, waren es mit rund 6000 Besuchern etwas weniger als sonst. „Aber wir haben nur positives Feedback bekommen.“

