Mit Kutsche oder Schlitten kann jeder. In Lindenau kam der Nikolaus am Dienstag übers Wasser. Gleich neun von ihnen sorgten bei zahlreichen Kita-Kindern für schöne Erinnerungen und ordentlich Gesprächsstoff.

In Leipzig-Lindenau kommt der Nikolaus mit dem Boot

Leipzig. In Lindenau kam der Nikolaus am Dienstag nicht mit dem altbekannten Schlitten oder der Kutsche. Nein, er kam mit Verstärkung und dem Katamaran. Zusammen mit seinen acht Kollegen und Kolleginnen war er auf dem Wasser unterwegs und verteilte die Säcke mit den Süßigkeiten vom Boot aus an die Kinder der Kita Thietmarstraße.

Hinter den weißen, langen Bärten, den klassischen Zipfelmützen und den roten Mänteln steckten die Mitglieder vom Verein Gesundheitssport „Dr. Heine“ in Lindenau und ihr Steuermann, Manfred Heine, der Vereinspräsident. Für die ging es schon früh los in der „Zentrale“ der Nikoläuse am Groitzscher Weg. Die gepackten Säckchen für die Kindergartengruppen waren schon einige Tage zuvor eingetrudelt.

Stilecht nur in rot-weiß! © Quelle: Stella Weiß

Der Inhalt, wie erwartet: ein paar Süßigkeiten, etwas Obst – Nikolaus eben. Nach einer kurzen Aufwärmphase und dem Kostümwechsel ging’s los: Die Säcke wurden geschultert und dann liefen sie, im Gleichschritt, runter zum Steg am Karl-Heine-Kanal, wo jeder es trocken in den Katamaran schaffte.

Jahrelange Tradition für Leipzigs Kinder

Über das stille Wasser ruderte das bärtige Team bis zur nächsten Brücke, fanfarenartig angekündigt vom lautstarken Tröten des Steuermannes. Dort sorgten sie dann für große Freude bei den Kindern, die dieses Jahr krankheitsbedingt aber etwas weniger zahlreich waren als sonst. Die bedankten sich für jeden Korb, der die Brücke hinuntergelassen und gefüllt wieder heraufgezogen wurde, mit einem weihnachtlichen Lied und Gedicht – Textsicherheit garantiert.

9 Nikoläuse (vom Ruderverein Gesundheits Sport e.V.) verteilen Wichtel an Kindergartenkinder an der Brücke Saalfelderstraße © Quelle: Stella Weiß

Die kleine Tour auf dem Karl-Heine-Kanal legen die Nikoläuse vom Verein schon seit einigen Jahren immer am 6. Dezember zurück. „Erst für den Kindergarten und heute Abend dann für die Familien der Vereinsmitglieder “, erläutert Manfred Heine das Prozedere. „Schon bald 15 Jahre“, sagt er. Man mache es für die Kinder, die seien jedes Jahr wieder begeistert – und daher sind auch alle im gern Team, auch wenn es schon vor neun Uhr und ziemlich tiefen Temperaturen aufs Wasser geht. Geholfen haben in diesem Jahr aber vielleicht auch ein bisschen Glühwein oder Punsch, den eine Mutter am Steg den Nikoläusen reichte.