﻿In Leipzig seinen Wunsch-Kita-Platz bekommen – geht das?

Die Lage bei den Kitaplätzen hat sich entspannt – zumindest den Zahlen nach. So verkündet die Stadt Leipzig, es gebe genügend Angebote für alle. Allerdings nicht in jedem Stadtteil, die Suche in der Innenstadt bleibt schwierig. Hinzu kommt die Personalnot, die vor allem in der Region bereits ernste Konsequenzen hat.