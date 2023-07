Lieferengpässe

Wie leer sind Sachsens Supermarktregale? Im Konsum in Leipzig-Schönefeld fehlen laut Filialleiterin Lisa-Marie Zocher eigentlich nur Pringles-Chips.

Rapsöl, Zahnpasta, Blumenerde und vieles mehr: Aufgrund von Streiks stehen in vielen Leipziger Supermärkten Regale leer. In einer Kette scheint die Welt aber noch in Ordnung.

