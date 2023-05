﻿In Sachsen blüht mehr Raps als sonst: Landwirtschaft befürchtet Preisabfall

Sachsen. In Sachsen blüht goldener Raps im Vergleich zum Vorjahr derzeit auf rund 6800 Hektar zusätzlicher Fläche. Das sind umgerechnet mehr als 9500 Fußballfelder mehr. Damit sei Sachsen nach Sachsen-Anhalt (+17.900 Hektar) und Niedersachsen (+13.700 Hektar) eines der Bundesländer, die am deutlichsten beim Rapsanbau zugelegt hätten. So zitiert der sächsische Landesbauernverband Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Die Bauern setzten im Herbst 2022 unter anderem wegen erwarteter Ernteausfälle in der Ukraine verstärkt auf die Ölfrucht. Nun seien die Preise aber stark gesunken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauernverband: „Preise haben sich mehr als halbiert“

„Derzeit haben sich die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert“, hieß es dazu am Freitag vom Landesbauernverband. Während die Tonne Raps im Mai 2022 noch 983 Euro brachte, bekämen die Landwirtschaften aktuell nur noch 415 Euro pro Tonne.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn nicht kostendeckend gearbeitet werden kann, stellt das die Landwirte in jedem Fall vor eine Herausforderung“, so Diana Henke vom Verband. „Leider sind bei der jährlichen Anbauplanung die kommenden Preise oft die große Unbekannte.“

Ölmühlen derzeit gut gefüllt

Nach Angaben des Bauernverbandes stehe im laufenden Jahr mit 3,3 von 3,5 Millionen Tonnen fast die komplette Rapsernte aus der Ukraine für den Export zur Verfügung. Auch innerhalb der EU werde in diesem Jahr voraussichtlich mehr Raps geerntet als noch im Vorjahr erwartet.

„Aktuell sind die Ölmühlen gut versorgt und es soll auch noch immer unverkaufte Ware bei den Landwirten liegen“, so der Landesbauernverband. Die kommende Ernte könne demnach zu noch höheren Rapsbeständen führen – und den Preis weiter drücken.

LVZ