﻿„Irgendwas muss man ja machen“ – Phänomen Indoorspielplätze in Leipzig

Am letzten Ferienwochenende war es in manchen Leipziger Indoorspielplätzen so voll, dass keiner mehr rein kam. Was ist so toll dort? Über Orte, die von Kindern geliebt und von Eltern ertragen werden.

Leipzig/Taucha. Am Samstagnachmittag, dem vorletzten Winterferientag, weht der kalte Wind Schneegriesel über die Leipziger Straßen und Familien fast zwangsläufig hinein in Orte wie diesen: das Kitupiland im Stadtteil Stötteritz. Es besteht zu einem großen Teil aus einem mehrstöckigen Klettergewirr mit Gummirollen, Gummikugeln, Gummi-Irgendwas und Plastikrutschen. Außerdem gibt es: eine Ecke mit Riesen-Bausteinen, Platz für Bobbycar-Rennen und bunte Café-Stühle für die Eltern. Vorne an der Garderobe jongliert eine Frau drei Kinder: „Bitte stellt eure Schuhe alle zusammen, damit wir sie später wiederfinden.“ Keiner reagiert, alle sind aufgekratzt.

Erfahrungsgemäß steigt diese Unansprechbarkeit mit jeder Minute Indoorspielplatz, deswegen ganz schnell und zuallererst drei Fragen an Leo (5), Paw-Patrol-Jacke, schwarze Locken, gerade hat ihn eine der Rutschen ausgespuckt: Wie es ihm hier gefalle? „Gut.“ Was ihm genau gefalle? „Alles.“ Was er denn am liebsten mache – Rutsche, Bausteine, Tischkicker? Hilfesuchender Blick zu den Spielfreunden, dann läuft er wortlos weg. Die Sache, so scheint es, hält Leo für erschöpfend behandelt.

Also Frage an Stefanie Adler, Mutter von Lilly (2), vor sich ein Glas Rotkäppchen rosé trocken: Wie es ihr hier gefalle? „Man gewöhnt sich dran“, sagt Stefanie Adler. Der Sekt, erklärt sie, sei dafür aber nicht zwingend notwendig, sondern eine Ausnahme, weil die Oma von Lilly zu Besuch ist. Und überhaupt: „Fürs Kind ist es absolut genial.“

Stefanie Adler mit ihrer Tochter (hinterm Buch) im Kitupiland. © Quelle: Christian Modla

2800 Quadratmeter groß, flirrend, unübersichtlich

Jedes Wochenende stellen sich viele Familien dieselbe Frage: Was machen wir? Eine der wichtigsten Anforderungen an die Antwort: Die Kinder müssen bewegt und beschäftigt werden. Indoorspielplätze können beides leisten – und das an trüben Tagen auch noch im Trockenen. Perfekt, oder?

Während Felix Reinki seinen Sohn Theodor (2) im Kitupiland ins Bällebad taucht, hat sich neun Kilometer entfernt vor dem Kinderland Leipzig in Taucha eine Schlange gebildet. Nur, wenn jemand rauskommt, darf jemand anderes rein. Das Kinderland ist innerhalb der Kategorie Indoorspielplatz noch mal eine ganz andere Nummer: 2800 Quadratmeter groß, flirrend, unübersichtlich. An Orten wie diesem brauchen Eltern entweder das Vertrauen, das Schicksal werde gröberes Unheil schon verhüten. Oder sie irren durch die Räume (Was hatten die Kleinen heute noch mal an?), drücken in Hüpfburgen auf der Suche nach den vertrauten Kindergesichtern mannshohe Gummistelen auseinander.

Jedes Kind, das jemals in einem Indoorspielplatz war, wird sehr wahrscheinlich ein weiteres Mal hin wollen. Und noch mal. Und so weiter. Ob das der Grund dafür ist, warum sich die Betreiber dieser Anlagen nicht so ganz intensiv um Erwachsene bemühen? Sie auf kippeligen Bierbänken platzieren und ihnen oft nur die Wahl zwischen Chicken Nuggets und frittierten Mozzarella-Sticks lassen? Klar, Kinder lieben diese Orte eh – und die Eltern ertragen sie eben, bestenfalls mit Würde und idealerweise mit Freude an der Kinderfreude. Aber wäre es nicht schön, sie könnten sich in Indoorspielplätzen auch wohlfühlen?

Nervenzusammenbruch beim Gehen

Frage an Daniela Jankova: Wie wichtig sind Ihnen die Eltern? Daniela Jankova betreibt seit 2016 das Kitupiland und ihre Antwort ist: „Ich denke schon, dass sich die Eltern hier auch wohlfühlen.“ Sie müssten ihren Kindern nicht dauernd Dinge sagen wie: Tu dies nicht, sei leise, mach jenes. „Und nebenbei können sie einen Kaffee trinken.“ Das Kitupiland wurde bei seiner Eröffnung von einer Innenarchitektin eingerichtet, Daniela Jankova findet es „perfekt“ und es ist – soweit das möglich ist in Umgebung eines Klettergerüsts in allen Farben dieser Erde – wirklich auffallend hübsch. Und liebevoll betreut: Neben dem üblichen Kinderessen (Würstchen, Donuts, Eis) gibt es hier auch frisches Obst. Der Kaffee ist gut. Und wenn jemand einen Nervenzusammenbruch bekomme, sagt Daniela Jankova, dann seien es die Kinder („Vielleicht zwei von 100“), die sich müde und überreizt auf dem Boden wälzten, weil sie nicht nach Hause wollten.

Ist Grafikdesignerin und betreibt das Kitupiland: Daniela Jankova. © Quelle: Christian Modla

Claudia Frenkel macht das, was Daniela Jankova empfiehlt, nämlich nichts Bestimmtes. Sohn Silas (2) spielt mit Papa Elias Bouanazef an der Rutsche und scheint heute nur das Problem zu haben, dass sich der LVZ-Fotograf ihm mit der Kamera nähert. Das will Silas zunächst nicht. Claudia Frenkel und ihre Familie sind jedes Wochenende hier, sie wohnen um die Ecke. „Es ist sauber, familiär und übersichtlich“, sagt sie. Silas wisse immer, was ihn erwarte und was er als Erstes tun wolle. Claudia Frenkel hat noch zwei ältere Kinder und kann die Namen der anderen Indoorspielplätze der Stadt aufzählen, sie hat schon viele Stunden dort verbracht und ist darüber nicht verdrießlich. Nur, sagt sie, wenn es sehr voll und damit sehr laut werde, sei es manchmal etwas anstrengend.

Elias Bouanazef mit Sohn Elias (2) beim Tischkicker. © Quelle: Christian Modla

Alexander Seidel aus Eilenburg ist zum ersten Mal im Kitupiland. Sohn Ben (4), Stufe 1000 auf der Unansprechbarkeitsskala, ist glücklich. Das macht auch den Papa froh und er sagt: „Irgendwas muss man ja machen.“