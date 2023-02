Industriegeschichte: Wie Leipzig zur Stadt der Düfte und Aromen wurde

Blick ins Syntheselabor in den 1930er-Jahren in Miltitz. Das neue Buch „Wiege einer Industrie“ von Ronald Piech, erschienen im Leipziger Passage-Verlag, widmet sich der Aroma-Industrie der Region. Dabei wird vor allem das legendäre Unternehmen Schimmel & Co. in den Blickpunkt gerückt.

Leipzig. Leipzigs Industriegeschichte weist noch etliche weiße Flecken auf: Ronald Piech hat nun die Aroma-Industrie der Region, die von Leipzig aus einen Siegeszug bis nach Amerika antrat, näher beleuchtet. Nahezu 20 Jahre lang hat er geforscht. Herausgekommen ist das im Passage-Verlag Leipzig erschienene Buch „Wiege einer Industrie“, das neben anderen mitteldeutschen Standorten vor allem Miltitz mit dem legendären Unternehmen Schimmel & Co. in den Blickpunkt rückt. Bell Flavors and Fragrances setzt inzwischen die Tradition der sogenannten Miltitzer Aromabude fort und erwirtschaftet Millionenumsätze. Die Miltitz Aromatics GmbH existiert heute in Bitterfeld.

Die Schimmelsche Fabrik entsteht zunächst an der Berliner Straße – hier eine Ansicht nach der Fabrikerweiterung im Jahre 1879. © Quelle: Passage-Verlag

Die Geschichte beginnt vor dem Hallischen Tor

Die Geschichte von Schimmel & Co. begann in Leipzig im Jahr 1829. Damals gründeten der Apotheker Gottlob Eduard Büttner und der Drogist Ernst Ludwig Spahn eine „Drogerie- und Farbwarenhandlung“ vor dem Hallischen Tor an der damaligen Stadtmauer. Friedrich Eduard Louis Schimmel kaufte Anteile. Er erkannte, dass die Destillation ätherischer Öle wesentlich einträglicher war als der Handel mit Arzneipflanzen – und stieg in die industrielle Produktion von Aromen und Düften ein. So entstand ein Fabrikgelände an der Berliner Straße, wobei der Standort später nach Miltitz verlagert wurde.

Der Markt gierte geradezu nach aromatisierten Produkten, die preiswerter hergestellt werden konnten als die Essenzen aus natürlichen Zutaten. Schimmel & Co. – später über Generationen hinweg von der Unternehmerfamilie Fritzsche getragen – investierte auch in wissenschaftliche Forschungen und gab auf dem Markt den Ton an. Es liest sich spannend, wie die Produktpalette erweitert wurde, da immer mehr natürliche Aromen und Duftstoffe chemisch erzeugt werden konnten.

Inmitten von Anbauflächen für verschiedene Nutzpflanzen entstehen in Miltitz neue Industrieanlagen und eine Werkssiedlung. Die Abbildung datiert aus dem Jahr 1907. © Quelle: Passage-Verlag

Episoden erzählen vom Lavendelkrieg

Zahlreiche Episoden erzählen, wie die Firma den Markt eroberte. Dabei spielt sogar ein „Lavendelkrieg“ eine Rolle. Die Sicherung eines stabilen Aufkommens an Lavendel – der beispielsweise in der Provence und in den Provenzalischen Voralpen in großen Mengen erzeugt wurde – ist für die industrielle Produktion in Miltitz von existenzieller Bedeutung. 1905 wurde daher entschieden, in Barrême eine eigene Fabrik zu errichten sowie in Sault einen traditionellen Betrieb weiterzuführen. In Frankreich konnte nach neuestem Verfahren mehr Lavendel destilliert, bei den Bauern bessere Preise erzielt werden. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 nahmen die Spannungen zu, es gab schwere Vorwürfe der französischen Essenzerzeuger gegen die „teutonischen Invasoren“, was schließlich zur Beschlagnahmung ihres Besitzes führte.

Werbung für Aromen von Schimmel & Co. in alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken sowie Süßwaren für den französischsprachigen Markt. © Quelle: Passage Verlag

Ein Abenteuer führt nach New York

Interessant ist auch das „amerikanische Abenteuer“. Die neue Fabrik in Leipzig war gerade fertiggestellt, als die Idee entstand, Geschäfte in New York – also in den Vereinigten Staaten, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten – zu machen. Dorthin waren Millionen Europäer ausgewandert. Die Firma Fritzsche, Schimmel & Co. entstand 1871 als vermutlich erstes Tochterunternehmen in der Neuen Welt. In den USA war damals die Verarbeitung von ätherischen Ölen und den daraus gefertigten Ingredienzien mit 45 Unternehmen relativ schwach entwickelt. Die deutsche Firma konzentrierte sich zunächst auf das klassische Handelsgeschäft und importierte Waren aus Leipzig. Später entstand eine Fabrik mit Apparaturen aus der Messestadt. Um 1900 zogen sich die Leipziger aus dem Amerika-Geschäft zurück, um sich auf das neue Werk in Miltitz zu konzentrieren. In den USA ging der Traum derweil weiter – die dortige Firma stellte sich auf eigene Füße.

Der Apparatebau für die chemische Abteilung basierte oft auf hauseigenen Entwicklungen und Konstruktionen, hier um 1920. © Quelle: Passage-Verlag

Detailliert und spannend schildert Autor Piech, wie sich die Firma den Verwerfungen in den Weltkriegen stellte und wie der Neuanfang unter sowjetischer Besatzung begann. Das Werk wurde zwar nicht demontiert. Es erhielt aber eine lange Liste von Gütern, die die Firma als Reparation für Transporte in die Sowjetunion bereitstellen musste. Im Juli 1948 wurde das Unternehmen enteignet, der dann Volkseigene Betrieb Marktführer im Ostblock. Und er musste sich nach der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 mit der Abwicklung des VEB Chemisches Werk Miltitz im Jahr 1990 erneut einer Stunde Null stellen.

Blick in die Seifensiederei des Unternehmens in Waldheim, 1902. © Quelle: Passage-Verlag

Namhafte Firmen der Aroma-Branche in Mitteldeutschland

Im zweiten Teil des Buches widmet Piech sich der Geschichte weiterer namhafter Unternehmen aus der mitteldeutschen Aroma-Branche, darunter die Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik, aus der später Florena und danach eine Tochter von Beiersdorf wurde.

Den Ruf von Waldheimer Produkten bestimmten auch paradiesisch schöne Designs und edle Verpackungskartonagen, um 1900. © Quelle: Passage-Verlag

Das Buch „Wiege einer Industrie. Düfte und Aromen aus Mitteldeutschland“ von Ronald Piech ist im Leipziger Passage-Verlag erschienen und kostet 28 Euro.