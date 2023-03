Mehr Grün, weniger Denkmalschutz: Leipziger Stadtrat soll neues Konzept für die Innenstadt diskutieren

Seit einem Vierteljahrhundert orientiert sich die Gestaltung der Innenstadt an ein und demselben Konzept. Nun werden im Stadtrat Stimmen laut, sich mehr in die Zukunft zu orientieren. Dafür gibt es konkrete Ideen.

Pflanzen und anderes Grün könnten künftig in der Leipziger Innenstadt eine größere Rolle spielen. (Archivbild)

Leipzig. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich Leipzigs Innenstadt zu einer der schönsten und beliebtesten in Deutschland entwickelt. Alles, was hier passierte, folgte dabei einer Grundidee: Der Wiederaufbau, die Sanierung, jede noch so kleine Veränderung des öffentlichen Raumes muss dem historischen Charakter der Innenstadt Rechnung tragen und dazu beitragen, den Kfz-Verkehr zu reduzieren und die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. Mit einer Einschränkung: Grün und Stadtmöblierung dürfen dabei nur sparsam dosiert eingesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Festgehalten sind diese Leitlinien im Gestaltungskonzept für die Innenstadt, das bis heute gilt. Doch das Handbuch ist in die Jahre gekommen, es stammt aus dem 1997. Seitdem haben sich nicht nur die Ansprüche an Stadtentwicklung verändert, sondern auch das Einkaufs- und Freizeitverhalten, das Klimabewusstsein und die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen.

Tobias Peter: „Es braucht neue Ideen für das Herz unserer Stadt“

Eine Überarbeitung des Gestaltungskonzeptes ist daher überfällig, findet der Grünen-Fraktionsvorsitzende Tobias Peter. Denn bei allen Erfolgen bei der Entwicklung der Innenstadt seien Defizite doch unübersehbar: Es gebe zu wenig Sitzgelegenheiten, es fehlten Grün und Wasser sowie Fahrradstellplätze. „Um Klimawandelanpassung, Aufenthaltsqualität und Fuß- und Radmobilität zu stärken, braucht es neue Ideen für das Herz unserer Stadt“, fordert Peter. „Pflanzkübel und -gruppen, Hochbeete, Spalier- und Fassadengrün, Wanderbäume, Sonnensegel und Nebelduschen können überzeugende Gestaltungslösungen sein“, zählt er nur einige Ideen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nebelduschen wie hier in Japan sollen auch in Leipzigs Innenstadt an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. © Quelle: picture alliance/dpa/kyodo

Vor diesem Hintergrund, heißt es in einem Grünen-Antrag an den Stadtrat, solle zugleich die „bisherige Orientierung auf historische Straßengrundrisse, -querschnitte und -materialien hinterfragt werden“. Im Klartext bedeutet das nichts anderes als einen Bruch mit dem bisherigen Gestaltungsdogma, dem Denkmalschutz.

Die Corona-Pandemie hat den Wandel, den auch Leipzigs Innenstadt gerade durchmacht, beschleunigt. Immer mehr Geschäfte stehen leer, werden vielfach notgedrungen mit Pop-up-Stores gefüllt, die zumindest temporär verwaiste Flächen hinter großen Schaufenstern verhindern.

„Die Nutzungsmischung wird sich in den nächsten Jahren neu sortieren“, prophezeite Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) schon vor mehr als einem Jahr in der LVZ. „Es geht ein Stück weit weg vom Handel.“ Über 172.000 Quadratmeter Handelsfläche verfügt allein die Innenstadt. Der Einzelhandel ist in den zurückliegenden Jahren jedoch viel schneller gewachsen als die Bevölkerung. Neue Nutzungskonzepte, die auch mithilfe eines 4,8-Millionen-Euro-Förderprogramms des Bundes im Rathaus gerade entwickelt werden, dürften allerdings nicht reichen, um den wachsenden Leerstand aufzuhalten.

Grüne legen Fokus auf Klimawandel

„Wir brauchen eine vollständige Überarbeitung der Gestaltungsvorgaben“, sagt die Co-Vorsitzende der Grünen im Stadtrat, Katharina Krefft. Sie müssten an die Tradition der Leipziger Passagen anknüpfen und lebendige Straßen und Plätze auch ermöglichen. Im vergangenen Jahrzehnt seien neue Fußgängerbereiche entstanden, oberirdischen Parkplätze verringert worden. Es würden immer mehr brachliegende Flächen bebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir erleben die zweite Sanierung unserer Innenstadt“, hebt Krefft hervor. Dabei müsse im Gegensatz zu früher der Klimawandel nun eine besondere Berücksichtigung finden. Es gehe daher unter anderem um einen an die Erfordernisse des Klimawandels angepassten Materialeinsatz, beispielsweise den Verzicht auf dunkles, wärmespeicherndes Straßenpflaster sowie um die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern oder an Fassaden.

CDU: Sorge vor zu viel Ideologie

Stimmt der Stadtrat dem Antrag zu, würde dies die Verwaltung verpflichten, bis zum ersten Quartal 2024 ein neues Gestaltungskonzept zu erarbeiten. Die Grünen werden aber bis dahin noch einiges an Überzeugungsarbeit in der Ratsversammlung leisten müssen. Zwar räumt man auch in der CDU ein, einige Gestaltungsaspekte wie etwa die Auswahl des Straßenpflasters, die Begrünung und Stadtmöblierung zu überdenken. „Meine Sorge ist nur, dass hier vor allem ideologisch herangegangen wird“, sagt die Vorsitzende des Fachausschusses Stadtentwicklung und Bau, Sabine Heymann (CDU).