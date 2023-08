Plattformarbeit

Einen Tag an der Supermarktkasse sitzen, im Biergarten aushelfen oder Kleidung sortieren – welche Jobs heutzutage per App vermittelt werden und wie viel dort gezahlt wird. Und was ein Arbeitsrechtler zu alldem sagt.

