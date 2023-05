﻿Hauptsache schicke Optik? Das steckt hinter instagrammablen Cafés in Leipzig

Kostenfrei bis 14:27 Uhr lesen

Wenceslaigassenfest

Auf zahlreiche Gäste hofft die Gruppe Nachhaltigkeit am 13. Mai. Dann will der Zusammenschluss verschiedener Initiativen erstmals zum Mitmachen und Genießen in die Wenceslaigasse einladen. Was an diesem Tag alles gepkant ist, verraten schon einmal die Organisatoren.