﻿Wegen eines Witzes: Instagram löscht Profil einer Leipzigerin – Traumjob in Gefahr?

Leipzig. Instagram ist ein Segen für die Musikszene. Nie zuvor konnte man sich so gut präsentieren – und auch noch vernetzen. Und das an einem Ort. Für die meisten Künstlerinnen und Künstler ist das soziale Netzwerk zur wichtigsten digitalen Visitenkarte geworden.

Aber was, wenn sie plötzlich weg ist?

Das muss sich jetzt die Leipzigerin Eva Hesselbarth fragen. Die 25-Jährige studiert Informatik. Seit 2017 legt sie als Eves120 in Clubs auf, manchmal zweimal pro Woche. Eine DJ-Karriere mit immer größerem Erfolg. In Leipzig spielt sie im „Institut für Zukunft“ oder in der „Neuen Welle“. In ihrer Heimatstadt Dresden steht sie im „objekt klein a“ regelmäßig als Resident auf dem Programm. Inzwischen erhält sie Anfragen aus ganz Deutschland – und das meistens via Instagram.

„I’m looking for a sugar daddy with a boat“

„Früher war es Soundcloud, heute ist Instagram definitiv die Hauptplattform für DJs“, sagt Hesselbarth. „Die meisten Clubs, Booker oder Promoter gehen auf mein Insta und finden dort eine Mailadresse.“ Sieht sie jemand auf einer Party spielen und ist beeindruckt, klicken die meisten bei Instagram auf „Folgen“. Manchmal, vielleicht auch erst in Wochen oder Monaten, ergibt sich aus solchen Momenten ein Auftrag.

Aber das geht jetzt nicht mehr. Instagram hat Hesselbarths Account gelöscht. Mehr als 2000 Kontakte, viele davon hart erarbeitet und aus der internationalen Clubszene, sind einfach weg. Ohne Vorwarnung. Einfach so? „Naja“, sagt die Leipzigerin. „Der Grund war ein Witz.“

Um den Witz zu verstehen, muss man ein Video der Münchner Influencerin Sophie Schmitz auf der Videoplattform Tiktok kennen. Mit einem verstärkten Mikrofon läuft Schmitz durch den Hafen von Monaco und ruft: „I’m looking for a sugar daddy with a boat.“ Frei übersetzt: „Ich suche nach einem finanziell gut aufgestellten Mann, der auch noch eine Yacht besitzt.“

„Ich fand das saulustig“, sagt sie – ein folgenschwerer Fehler

Wer auf Tiktok unterwegs ist, dem ist das Video vermutlich schon begegnet. Es ist weltberühmt. Mehr als zwölf Millionen Mal wurde es aufgerufen. Darüber hinaus hat sich der Satz verselbstständigt und wird immer wieder zitiert. Meistens als zynischer Ausdruck der Verzweiflung junger Menschen, für deren Generation es viel schwerer ist, Vermögen anzuhäufen. Wie nett wäre da nicht ein reicher Mann mit einem Boot?

Einfach mal in eine wohlhabende Stadt zu laufen und nachzufragen – das empfand Hesselbarth als guten Move. „Ich fand das saulustig“, sagt sie. Am 15. Juni übernahm sie den Satz in ihr Instagram-Profil. Ein folgenschwerer Fehler. Fünf Minuten später war ihr Konto gelöscht.

Instagram hinterließ Hesselbarth nur einen Hinweis: Ihr Profil habe gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. In diesen heißt es: Das „Anbieten sexueller Dienstleistungen“ sei verboten. Kann es sein, dass jemand, der etwa das Tiktok-Video aus Monaco nicht kennt, den Sugardaddy-Satz genau so deutete? Dass alles nur ein Missverständnis ist, das bald korrigiert wird? Das hoffte Hesselbarth anfangs. Doch ihr Profil bleibt verschollen.

Hat eine künstliche Intelligenz Hesselbarths Account gekillt?

Anfrage bei Instagram. Die Antwort kommt von einer Agentur aus Hamburg. „Segmenta“ kommuniziert im Auftrag von Meta, also dem Konzern über WhatsApp, Facebook und Instagram. „Instagram sieht sich Ihre Anfrage gerne an und prüft das genannte Profil umgehend“, sagt eine Sprecherin. Das dauere aber einige Tage. In der Zwischenzeit könne man helfen zu verstehen, wie eigentlich Profile gelöscht werden.

Die Sprecherin erklärt: Um missbräuchliche Inhalte „so schnell wie möglich zu finden und zu entfernen“ würden nicht nur mehr als 15.000 Mitarbeiter, sondern auch Technologien eingesetzt, die „proaktiv Inhalte erkennen“.

Instagram möchte das nicht bestätigen, aber womöglich war also Künstliche Intelligenz (KI) im Spiel, als Hesselbarths Profil verschwand. Ein Programm, zwar intelligent genug, um die Bedeutung des Wortes „Sugardaddy“ zu verstehen. Aber dumm genug, um den Satz nicht als popkulturelles Zitat zu identifizieren. Wobei, lenkt Hesselbarth ein, der Begriff Sugardaddy auch nicht in jedem Fall sexuelle Handlungen impliziere.

Ein Anwalt kostet 500 Euro – ohne Erfolgsgarantie

Die Leipzigerin wehrt sich nun gegen den US-Konzern. Schließlich bedroht er ihre Karriere und einen guten Teil ihres Einkommens. Sie schrieb E-Mails und füllte Formulare aus – und erhielt Antworten, die zwar schnell zurückkamen, aber auch eher nichtssagend waren. „Das waren offensichtlich wieder künstliche Intelligenzen, die mir antworteten“, sagt Hesselbarth. „Ich würde einfach gern mal mit einem Menschen bei Instagram reden und erklären, dass der Satz nur ein Witz ist.“

Hesselbarth hat sich bei einer Kanzlei in Düsseldorf gemeldet. Ein anwaltliches Schreiben an Meta, das seinen Sitz in Irland hat, koste mehr als 500 Euro, erfuhr sie. Natürlich ohne Garantie auf Erfolg. Inzwischen hat Hesselbarth ein neues Profil erstellt – mit bislang knapp 300 Followern.

