Internationaler Frauentag in Leipzig: Überblick über geplante Demos und Veranstaltungen

Im Rahmen des Internationalen Frauentages finden auch 2023 in Leipzig mehrere Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Unter anderem treffen sich Interessierte zu thematisch passenden Ausstellungen in Museen und zu feministischen Lesungen.

Leipzig. Am 8. März findet jährlich der internationale Frauentag statt. Aber hierbei geht es nicht nur darum, ein Strauß Blumen zu verschenken, sondern um viel mehr: den Frauen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Es wird weltweit gesprochen, nachgedacht und demonstriert.

Dabei wollen Frauen auf die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung des weiblichen Geschlechtes aufmerksam machen und ein Umdenken bewirken, sowohl bei Individuen als auch bei Arbeitgebern und Politik. Auch die AG Frauenprojekte in Leipzig wollen an diesem Tag ein Zeichen setzen. „Unabhängig von Geschlecht und Herkunft und Alter und Beeinträchtigung. Für uns bedeutet Feminismus genau dies: Gerechtigkeit – auch in der Verteilung von Ressourcen – und damit einhergehend in der Verteilung von Mitsprache“, sagt Christine Rietzke Sprecherin vom Verein Frauenkultur Leipzig.

Zentrale Kundgebung um 16 Uhr auf dem Markt

Nach drei Jahren Pandemie wird es an diesem Tag in Leipzig auch wieder unbeschränkt größere Veranstaltungen und Demonstrationen weltweit geben. In der Messestadt gehen dabei verschiedene Frauenvereine, Projekte und Initiativen mit der Frauenkultur e. V. Leipzig auf die Straße demonstrieren. „Wir werden als Frauenkultur mit weiteren Interessierten Frauen und Mädchen um 16 Uhr zur Demo auf dem Leipziger Markt sein“, so Christine Rietzke.

Nach einer Kundgebung auf dem Markt wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Innenstadtring entlang zum Augustusplatz, zum Hauptbahnhof und zurück zum Markt laufen. Darüber hinaus findet von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Performances, Lesungen, Poetry Slam, Workshops und Theater auf dem Marktplatz Leipzig statt.

Neben den Demonstrationen auf dem Marktplatz sind viele weitere Veranstaltungen in Leipzig geplant. Darüber informiert das Referat Gleichstellung der Stadtverwaltung – hier eine Übersicht.

Uferfrauen – Lesbische L(i)eben in der DDR: Film und Gespräche

Am Mittwoch zeigt das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR“. Im Anschluss sprechen die Regisseurin Barbara Wallbraun und die Zeitzeugin Elke Prinz mit der Moderatorin Annegret Richter über die damalige, gesellschaftliche Tabuisierung von Homosexualität, den Zwang zu Konformität und die Anpassung in einem repressiven Staat. Der Eintritt ist dabei frei.

Frauen im Museum der bildenden Künste

Das Museum der bildenden Künste (MdbK) und das Stadtgeschichtliche Museum bieten am 8. März Themenführungen zum Frauentag an. Im MdbK heißt es ab 18 Uhr „Frauen im Museum der bildenden Künste“: Der Rundgang mit Jeannette Stoschek widmet sich der Fotografin Evelyn Richter unter dem Aspekt „Die arbeitende Frau“. Ebenfalls ab. Ab 18 Uhr bieten Aurelia Rager, Sabine Hoffmann und Alejandra Morteo eine Bildbetrachtung zu „Olga Costa: Frauen und die mexikanische Moderne“ in der Sonderausstellung an.

Ladies First. Berühmte Frauen der Leipziger Stadtgeschichte

Das Alte Rathaus widmet sich einer Führung zum Thema Frauen, die die Leipziger Geschichte vom späten Mittelalter bis in die Moderne geprägt haben. So geht es um „die Lutherin“ Katharina von Bora (1499-1552), die erste Berufsfotografin Deutschlands Bertha Wehnert-Beckmann (1815-1901) und um die Sozialdemokratin Julie Bebel (1843-1910). Die Führung startet um 16:00 Uhr.

AVE! – ansprechen, vernetzen, eingliedern

Am 08. März 2023 um 15 Uhr sind Interessierte im Willkommenszentrum Leipzig eingeladen zur Präsentation des Projektes „AVE!- ansprechen, vernetzen, eingliedern“. Das Projekt beschäftigt sich mit den Migrationserfahren von Frauen und begleiten sie dabei in der beruflichen und sozialen Integration. Anmeldungen sind bis zum 07. März 2023 23:00 Uhr unter willkommenszentrum@leipzig.de erforderlich.