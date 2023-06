﻿Zündeln Sie mit solchen Demonstrationen wie am „Tag X“, Frau Rudolph-Kokot und Herr Kasek?

Steine- und Böllerwürfe, 50 verletzte Polizisten, 1000 Demonstranten über elf Stunden in einem Kessel der Polizei: Die von den Kommunalpolitikern Irena Rudolph-Kokot (SPD) und Jürgen Kasek (Grüne) angemeldete Demonstration für die Versammlungsfreiheit am „Tag X“ lief aus dem Ruder. Welche Verantwortung sehen die beiden bei sich?

Leipzig. Für den „Tag X“ am Sonnabend nach dem Gerichtsurteil gegen die Linksextremistin Lina E. waren bundesweit, aber besonders in Leipzig, große Proteste angekündigt – und Gewalt angedroht worden. Eine entsprechende Demonstration wurde im Vorfeld von der Stadt Leipzig verboten. Dagegen wiederum veranstalteten die Aktivisten und Kommunalpolitiker Irena Rudolph-Kokot ( Leipziger SPD-Chefin, Vorsitzende des Vereins Say it loud, „Leipzig nimmt Platz“) und Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) eine Demonstration für die Versammlungsfreiheit, die unter Auflagen genehmigt wurde – am Ende aber aus dem Ruder lief. Die Bilanz: Steine- und Böllerwürfe, 50 verletzte Polizisten, 1000 Demonstranten über elf Stunden in einem Kessel der Polizei. Im LVZ-Interview sprechen die beiden Leipziger über den Demotag, ihre persönliche Verantwortung sowie ihre Kritik an der Polizei und den Versammlungsbehörden.