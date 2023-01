﻿Leipziger Notenspur-Projekt schafft es bis Tel Aviv

Leipzig. Besondere Ehre für die Leipziger Notenspur: Das Goethe-Institut Tel Aviv stellt in jedem Jahr zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ein deutsches Erinnerungsprojekt vor, das das deutsch-jüdische Zusammenleben in Geschichte und Gegenwart zum Inhalt hat. Diesmal wurde das Leipziger Projekt „Jüdische Notenspuren“ ausgewählt, das einen besonderen Zugang zu jüdischem Leben und Glauben über die Musik beinhaltet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schüler mischen bei Recherche mit

„Wir sind ziemlich überrascht worden, dass wir in Israel Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Notenspur. Dessen Aushängeschild ist ein mehr als fünf Kilometer langer Rundgang durch die Messestadt auf den Spuren berühmter Komponisten und authentischer Gebäude.

Zum Projekt gehört aber auch der Notenbogen, der an verschiedenen Stationen die Musik in Vergessenheit geratener jüdischer Leipziger Komponisten integriert. Das Besondere: Der Verein bezieht Leipziger Schüler in die Recherche ein, die Hörbeiträge zu den Stationen mit jüdischer Thematik erstellen. Die Audio- und Videobeiträge werden künftig auf der Homepage der Leipziger Notenspur öffentlich gemacht und perspektivisch in einer Notenbogen-App abrufbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Realisierung des Notenbogens lässt auf sich warten

Den Notenbogen, 2008 vom Leipziger Stadtrat beschlossen, gibt es allerdings immer noch nicht. „Es ist für mich rätselhaft, warum die Realisierung des Notenbogens immer wieder hinausgeschoben wird. Angesichts der fast völligen Auslöschung des jüdischen Lebens in Leipzig während des Nationalsozialismus ist das für mich schwer verständlich, ja sogar schwer erträglich“, sagt Vereinschef Schneider.

Auch der Notenbogen soll eine Länge von fünf Kilometern haben und westlich des Stadtzentrums 16 Stationen beinhalten. „Wir wollen persönliche Erfahrungen mit jüdischer Kultur ermöglichen. Wir machen keinen Bogen um alles Jüdische, weil es vielleicht mit schlechtem Gewissen, mit Berührungsängsten und dem Versagen unserer Großeltern und Urgroßeltern verbunden wäre“, betont Schneider.

Im Vorjahr erinnerte der Verein mit Partnern wie dem Verein Kolonnadenviertel an die Ez-Chaim-Synagoge, die in der Pogromnacht 1938 von den Nazis in Brand gesteckt worden war und durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Mittlerweile hat der Verein Notenspur eine bis März 2024 befristete Stelle ausgeschrieben, um sich um das Thema jüdische Musik in Leipzig kümmern zu können.