﻿Breitere Stellplätze in Leipzigs Parkhäusern: Nicht jeder Autofahrer findet das gut

Parkplätze auf Straßen, in Parkhäusern und Tiefgaragen sollten breiter werden, fordert unter anderem der ADAC. Die LVZ fragte bei Autofahrern nach, was sie sich wünschen – und nicht jeder am Steuer ist vom Mehr an Platz gleichermaßen begeistert.

Leipzig. Die Autos sind in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden. Nun hat die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) ein neues Regelwerk erarbeitet, das Standards für den Straßenbau und die Verkehrsplanung setzt. Danach sollten Parkplätze auch in Tiefgaragen und in Parkhäusern künftig breiter werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was halten Autofahrerinnen und Autofahrer davon?

„Nicht jedes Auto verfügt über Einparkhilfen“

„Das Einparken ist oft schon sehr schwierig“, gesteht Juliane Schulze (46), nachdem sie ihr Auto in eine freie Parklücke manövriert hat. Einmal zurücksetzen, dann ein Stück nach vorn und parallel zu den Begrenzungslinien wieder zurück – dann ist’s vollbracht, und auch die Türen lassen sich noch einigermaßen gut öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Burgenländerin kann den Ruf nach breiteren durchaus Stellflächen verstehen. Die Parkflächen hinkten der Entwicklung der Autos schon lange hinterher. „Und auch nicht jedes Auto verfügt über Einparkhilfen, die einem durch Pieps oder Kameras exakt zeigen, wie viel Platz noch ist“, sagt sie.

Gisela und Hermann Stephan haben diesmal eine sehr breite Parkbucht gefunden. © Quelle: André Kempner

Unterschiedlich große Parkbuchten

Gisela Stephan (79) und ihr Mann Hermann (81) drehen sich um und deuten auf die vielen dunklen Streifen auf den weißen Pfeilern hinter sich im Parkhaus. Kaum einer, an dem noch kein Autolack klebt. Deshalb fahren die beiden Senioren auf Nummer sicher. „Wir drehen auch schon mal zwei, drei Runden durchs Parkhaus – in der Hoffnung, dass eine breitere Lücke frei wird.“ Denn wegen der baulichen Gegebenheiten sind die Parkbuchten hier unterschiedlich groß – mal sind es nur 2,31 Meter, dann gibt es aber auch welche mit mehr als 3,50 Meter.

Die Rentner, die die Garage im Ärztehaus öfter nutzen, hatten diesmal gleich auf Anhieb eine ausreichend breite Stellfläche für ihren Peugeot ergattert. „Zum Glück haben wir ja nur ein kleines Auto“, lacht Hermann Stephan. „Trotzdem“, sagt seine Frau, „habe ich zur Sicherheit noch die Hand aus dem Fenster gehalten.“ Generell breitere Parkflächen würden sie begrüßen.

Autofahrer Steffen kommt in jede Parklücke. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Größere Parkplätze heißt weniger Parkplätze“

Nur einmal das Lenkrad an der richtigen Position eingeschlagen, dann rückwärts in die Parklücke und souverän am Pfeiler vorbei. Maßarbeit. Gleich das erste Manöver ein Erfolg. „Man sollte schon fahren können, wenn man sich ans Steuer setzt“, sagt Autofahrer Steffen. „Für mich ist das kein Problem“, so der 37-Jährige. Wenngleich er durchaus verstehen kann, dass sich andere Autofahrer mehr Platz fürs Parken wünschen, sieht er auch die Kehrseite: „Wenn die Parklücken breiter werden, würde es noch weniger Parkplätze geben.“

Lesen Sie auch

Die Empfehlung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen soll nicht für bestehende, sondern nur für künftig zu bauende Parkhäuser und Tiefgaragen gelten. Danach würde die Standardbereite statt 2,50 dann mindestens 2,65 Meter betragen.

Hintergrund der Empfehlung für das Technische Regelwerk: Laut der aktuellen Studie „Auto und Stadtraum“ der Technischen Universität Berlin sind Autos – inklusive der Außenspiegel – heute im Schnitt 2,10 Meter breit, über ein Drittel mehr als im Jahr 1959. Die maximale Länge beträgt gegenwärtig 6,80 Meter. Das sind rund 60 Prozent mehr als vor 70 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SUVs stellen Mehrheit der neu zugelassenen Autos

Seit 2019 führen laut den Angaben des Kraftfahrtbundesamtes die großvolumigen SUVs die Hitliste der Neuzulassungen in Deutschland an. Während Kompakt- und Kleinwagen im vergangenen Jahr zusammen nur noch 28,3 Prozent der Neuzulassungen ausmachten, entfielen auf die deutlich größeren SUVs schon 29,3 Prozent. Sie kommen – wie beispielsweise der BMW X5 – nicht selten auf eine Breite von zwei Metern, ohne Außenspiegel.