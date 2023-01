﻿Ist Heiraten in Leipzig noch angesagt?

Leipzig. In den Pandemiejahren gab es in Leipzig wegen der Corona-Auflagen weniger Trauungen. Allerdings kehrten die Brautpaare nach der ausgerufenen Endemie nicht wieder verstärkt zurück in die Standesämter. Denn im vorigen Jahr, welches wieder deutlich mehr Freiheiten bot, registrierte das Leipziger Standesamt 1764 Eheschließungen, darunter 103 gleichgeschlechtliche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit sank im dritten Jahr in Folge die Zahl der Hochzeiten. 2020 hatte es erstmals einen Rückgang gegeben. Im 2021 waren es dann 1814 Trauungen. Zum Vergleich: Der Rekord an Eheschließungen wurde im Jahr 2018 aufgestellt, als sich in Leipzig 2203 Paare trauten.

Von solchen Schwankungen zeigt sich Hochzeitsmessen-Organisator und Trauredner Tobias Höhn unbeeindruckt: „Ob das jetzt 50 Menschen mehr oder weniger sind, ist nicht ausschlaggebend.“ Die Zahl sei kein „Seismograf“ der Gesellschaftsentwicklung. Besonders, da es hier nur um die amtlichen Eheschließungen gehe. Laut Standesamt sind im vorigen Jahr auch 305 der bereits angemeldeten Trauungen wieder zurückgezogen worden. Ein häufig genannter Grund: Die Corona-Infektion eines Angehörigen oder sogar der Verlobten selbst durchkreuzte die Pläne vieler Paare. Am Wollen scheiterte es also bei den meisten nicht.

„Die Menschen wollen heiraten“

Höhn selbst zeichnet ein durchweg positives Bild. „Ich hatte 2022 so viele Hochzeiten wie nie. Viele hatten schon standesamtlich geheiratet und haben die Feier 2022 nachgeholt, etwa in Form einer freien Trauung“, berichtet der Redner. Dass dieses Jahr besonders viele in dieser Form ihre Liebe besiegeln wollten, sei auf den Rückstau aus den zwei Vorjahren zurückzuführen, die große Feste nicht zuließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass 2020 und 2021 trotzdem standesamtlich geheiratet wurde, obwohl wegen der Kontaktbeschränkungsregeln teilweise nur wenige Gäste der Trauung beiwohnen konnten, begründet Höhn so: „Vielen ist der Standesamt-Termin nicht so wichtig.“ Er sei lediglich „Verwaltungsakt“ – die eigentliche Hochzeitsfeier sei für viele eine andere. Namentlich die kirchliche oder alternativ die freie Trauung. Und solche Feste haben im Moment Hochkonjunktur. „Die Jahre 2023 und 2024 sehen echt gut aus. Das spiegeln auch die Dienstleister. Also wer in diesem Jahr noch heiraten will, sollte sich in die Spur begeben“, beschreibt Tobias Höhn den aktuellen Ansturm der werdenden Brautpaare.

„Die Menschen wollen heiraten. Das ist die gute Nachricht“, ist er sich sicher. Und er glaubt auch zu wissen, warum. „Das Konzept Ehe, Familie und Zusammenhalt erlebt ein Revival“, erklärt er. Gerade in Krisenzeiten seien diese grundlegenden Werte für die Menschen noch einmal wichtiger geworden.

Hochzeitsstadt Leipzig

Und auch für Leipzig selbst bedeutet das Heiratsfieber seiner Meinung nach eine glanzvolle Karriere. Höhn schwärmt von den Möglichkeiten, denn hier könne man sich mondän im Stadtzentrum oder ganz verträumt im Grünen das Ja-Wort geben. „Leipzig entwickelt sich zu einer Hochzeitsstadt, weil es tolle Möglichkeiten gibt“, versichert er. Und es komme nicht selten vor, dass sich Menschen, die längst anderswo leben, aber aus Studientagen mit der City verbunden sind oder sich hier verliebt haben, für eine Feier in Leipzig entscheiden.

Neun Trauorte verfügbar

Auch beim Standesamt hat man hinsichtlich der Räumlichkeiten die Qual der Wahl: Ganze neun Trauorte, unter anderem das Gohliser Schlösschen oder die Alte Börse am Naschmarkt, stehen zur Verfügung, um vor dem Gesetz die Ehe zu schließen. Am beliebtesten war unter ihnen 2022 der große Saal des Stadthauses.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittlerweile muss in den Räumen auch nicht mehr mit Coronamaßnahmen gerechnet werden. Der Abteilungsleiter des Standesamts, Uwe Bernhard, erklärt: „Außer der Glasscheibe zur Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sind wir zeremoniell wieder wie vor der Pandemie aufgestellt.“

Paaren, die ihre Ringe lieber ohne Hygienemaßnahmen und vor größerem Publikum austauschen wollen, steht also nichts mehr im Wege. „Im Januar und Februar haben wir sogar noch freie Termine“, ermutigt Bernhard die Heiratswilligen. Dass das Ja-Sagen im Jahr 2023 wieder mehr Aufwind bekommen wird, zeichne sich bereits ab. „Es gehen derzeit sehr viele Anträge ein“, heißt es seitens des Standesamtes.

Von Clara Geilen