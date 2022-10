﻿Hacker-Angriff auf HTWK Leipzig: Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Anmeldedaten

Randale in Leipziger Kirche: Das war der Dienstag

In Leipzig nehmen die Einbrüche in Kirchen immer schlimmere Ausmaße an: Am Dienstag schändeten Unbekannte den Altarraum der Emmauskirche in Sellerhausen und entwenden das Kreuz. Dann legten sie ein Feuer, das Bauarbeiter entdeckten, bevor es sich ausbreiten konnte.