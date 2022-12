﻿„Ich musste wieder bei 0 anfangen“

Der Leipziger Schwimmer Timo Sorgius hatte nach einer Corona-Infektion litt ein Jahr lang an Long Covid. So hat er sich zurück ins Leben gekämpft.

Die Corona-Pandemie geht in Kürze in das vierte Jahr seit ihrem Ausbruch. Für viele Menschen ist das nur noch eine Randnotiz wert. Vergessen und unterschätzt wird dabei jedoch das Risiko, dass bei wiederholt ablaufenden Ansteckungswellen auch die Wahrscheinlichkeit ansteigt, an Corona zu erkranken und damit auch Long-Covid-Symptome zu erleiden. Einer der Betroffenen war der Leipziger Schwimmer Timo Sorgius, der vor über einem Jahr zum ersten Mal an Corona erkrankte und erst in diesem Jahr wieder an sein altes Leistungsvermögen anknüpfen konnte. Dabei erkranken statistisch gesehen Leistungssportler weniger stark an Corona, und auch die länger währenden Symptome überschreiten meist die vier bis sechs Wochen-Marke nicht. Long Covid gehört im Leistungssport zur absoluten Seltenheit.