﻿Der Neandertaler lebt in uns weiter: Wie Svante Pääbo den Nobelpreis erhielt

Offizielle Zeremonie in Stockholm am 10. Dezember 2022: König Carl XVI. Gustaf von Schweden übergibt Svante Pääbo den Nobelpreis für Medizin.

Leipzig. Der 3. Oktober ist in Deutschland ein Feiertag. Deshalb sitzt Svante Pääbo mit seiner Frau Linda Vigilant noch bei einer Tasse Kaffee am Frühstückstisch, als am Vormittag das Nobelpreis-Komitee anruft. Die beiden Kinder sind auch zu Hause. Für ein paar Augenblicke weiß es nur die Familie, wenig später macht die Nachricht weltweit Schlagzeilen: Der 67-Jährige Schwede, der seit 25 Jahren in Leipzig forscht, sollt den Nobelpreis für Medizin bekommen, die höchste wissenschaftliche Auszeichnung.

Abendessen mit der Thronfolgerin: Nobelpreisträger Svante Pääbo mit Kronprinzessin Victoria von Schweden. © Quelle: dpa

Knapp zehn Wochen danach, am späten Nachmittag des 10. Dezembers, ist es soweit: Im Frack sitzt Pääbo mit acht weiteren Preisträgern und zwei Preisträgerinnen im Stockholmer Konserthuset auf der Bühne, hinter ihnen sind Nobelpreis-Gewinner der vergangenen beiden Jahre platziert, die damals wegen Corona nicht vor Ort waren – geballte Exzellenz. Die Menschheitsfrage, die Laudatorin Anna Wedell bald stellt, reicht indes über die klugen Köpfe hinaus. "Wer sind wir? Wo kommen wir her?" Pääbo habe wertvolle Grundlagen geschaffen, um Antworten darauf zu finden, lobt sie.

Im Kreise der Lieben: Svante Pääbo mit Gattin Linda Vigilant, ebenfalls eine renommierte Forscherin, sowie den Kindern Rune und Freya. © Quelle: IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf überreicht ihm die Medaille der mit 920.000 Euro dotierten Auszeichnung. Pääbo verneigt sich drei Mal. Im Rahmen der Online-Übertragung schwenkt die Kamera auf seine Familie. Der Stolz zieht sich um die Mundwinkel der Kinder Rune und Freya sowie Ehefrau Linda. Nach der Zeremonie sitzt Pääbo am Bankett neben Kronprinzessin Vicoria. Nach dem Abendessen wechselt die Festgesellschaft aufs Tanzparkett: Der Papa wagt mit seiner Tochter ein Tänzchen.

Die Party kann steigen: Freya mit ihrem Papa Svante Pääbo bei der Nobelpreis-Feier auf dem Tanzparkett. © Quelle: IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Svante Pääbo stand bereits seit einigen Jahren auf der Liste möglicher Kandidaten. Immerhin hatte der Mediziner, Genetiker und Ägyptologe in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten

das Verständnis von der Entstehung des Menschen umgekrempelt

– und nebenbei eine neue Forschungsdisziplin erfunden: die Paläogenetik, eine Mischung aus Vor- und Frühgeschichte mit Molekularbiologie. Um die Ideen zu verwirklichen, hatte ihm die Max-Planck-Gesellschaft 1997 auf Leipzigs Alter Messe die Abteilung für Evolutionäre Genetik des seinerzeit neu gegründeten Instituts für evolutionäre Anthropologie auf den Leib geschneidert.

Das Erbe des Neandertalers

Dort sollten Pääbo und sein Team unter anderem das Neandertaler-Genom entschlüsseln und herausfinden, dass die Menschenart vor 40.000 Jahren gar nicht wirklich ausstarb – sie zeugte Nachkommen mit dem Homo sapiens und existiert mit unterschiedlichen Erbinformationen in uns modernen Menschen weiter. Neandertaler-Erbgut beeinflusst offenbar zum Beispiel, wie ein Individuum auf Virus-Infektionen reagiert. Darüber hinaus identifizierte Pääbo eine bis dahin unbekannte prähistorische menschliche Spezies, die ebenfalls bis heute ihre genetischen Spuren hinterlässt: die Denisovaner.

Normalerweise tauft man am Max-Planck-Instutut für evolutionäre Anthropologie neue Doktores mit einem Bad im Teich. Doch am 3. Oktober 2022 trifft es einen frisch gebackenen Nobelpreis-Gewinner. © Quelle: dpa

Im LVZ-Interview erklärte Pääbo, was ihn selbst an der eigenen Forschung so fasziniert: Die Paläogenetik sei wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. "Mit ihrer Hilfe können wir die Evolution und ihre genetischen Veränderungen direkt verfolgen – und nicht nur indirekt Rückschlüsse aus heutigen Unterschieden ziehen." Letztlich sei es weniger der Neandertaler als der Homo sapiens, der ihn interessiere: "Was macht den modernen Menschen aus?" Die Fähigkeit, technologischen Fortschritt der Vorfahren weiterzuentwickeln beispielsweise. Das Werkzeug der Neandertaler vor 400.000 unterscheide sich kaum von dem vor 40.000 Jahren. Dagegen ist der technische Fortschritt der vergangenen 100.000 Jahre offensichtlich. Wer heute auf die Welt kommt, muss das Rad nicht neu erfinden. Neugier sei der Motor, der ihn antreibe.

Wer im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie promoviert, wird nach der Verteidigung des Werks in ein Becken im Innenhof geworfen. Pääbo war als Professor nach Leipzig gekommen, diese Art der akademischen Taufe war ihm erspart geblieben – bis zum 3. Oktober 2022. Da landete auch er im Wasser. Das sei super gewesen, sagte er danach. Aber er sei auch froh, es hinter sich zu haben. So ganz gilt das freilich erst seit der Stockholmer Verleihung. Jetzt hofft der Wissenschaftler, wieder mehr Zeit für die Wissenschaft zu haben. Er möchte noch mindestens fünf Jahre als Max-Planck-Direktor forschen, sagte er der LVZ, und auch danach in Leipzig bleiben – schon der Kinder wegen, die hier zur Schule gehen.