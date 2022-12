﻿Der Fall Lina E.: „Du wirst einsam sterben, Johannes“

Dresden. Ein Tag im Prozess gegen Lina E. und drei weitere Angeklagte, kurz vor Schluss. Routiniert waren an diesem Freitag im August bislang Fragen verhandelt worden, wie sie üblich sind vor Gericht: Wann war das genau? Wer war dabei? Was ist passiert? Doch auf einmal eskaliert die Situation: Eine Frau tritt an die Scheibe, die im Saal das Publikum von den Prozessbeteiligten trennt. "Wir haben dich geliebt und du hast uns verraten", schreit sie. "Du wirst einsam sterben, Johannes, du wirst einsam sterben."

Der Mann, gegen den sich die Wut der Frau richtet, sitzt mit dem Rücken zum Publikum. Es ist Johannes D., ein verurteilter Linksextremist und ehemaliges Mitglied der mutmaßlichen Bande um Lina E., die jahrelang Jagd auf Neonazis gemacht haben soll. In diesem Moment - Johannes D. hat schon viele Tage und Stunden vor Gericht ausgesagt - dreht er sich zum ersten Mal um. Für wenige Augenblicke nur sieht er die Frau an, die ihn beschimpft. "Ja, schau, mich nur an, Johannes", sagt sie. "Du arbeitest mit Nazis zusammen."

Schon lange wird vor dem Oberlandesgericht Dresden zäh gerungen um die Frage, ob es stimmt, was Lina E. und drei Männern vorgeworfen wird: sechs brutale Angriffe auf Neonazis in Sachsen und Thüringen, 13 Opfer, manche davon massiv verletzt. Eine kriminelle Vereinigung sollen die Angeklagten gegründet haben, um diese Taten zu planen und durchzuziehen. Eine Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat ist das, so sieht es der Generalbundesanwalt, die höchste Ermittlungsbehörde des Landes. Sie hat diesen Fall übernommen – eine linksextreme Bande vor Gericht, das ist seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen.

Free Lina – Proteste vor dem Oberlandesgericht Dresden auf dem Hammerweg. © Quelle: Anja Schneider

Kronzeuge bringt Schwung in den Prozess

Mehr als ein Jahr läuft dieser Prozess nun schon und lange lief er zäh. Im Sommer 2022, kam dann Wendepunkt. Johannes D., geboren in Bayern, 30 Jahre alt, packt aus. Er soll zur Gruppe um Lina E. gehört haben, an einem der Angriffe selbst beteiligt gewesen sein. Dass er spricht, ist ein Glück für die Sicherheitsbehörden – und ein Albtraum für die linke Szene. Denn dort gilt eigentlich ein ehernes Gesetz: „Anna und Arthur halten’s Maul“ heißt es und meint: Mit der Polizei wird nicht geredet, unter keinen Umständen.

Das Auftauchen von Johannes D. wirbelt den Prozess in Dresden durcheinander - und er prägt ihn im Jahr 2022. Mehrere Tage werden für die Aussage von D. anberaumt. Er gibt Einblicke in die ansonsten verschlossene gewaltbereite Linke, berichtet von Trainings für den militanten Straßenkampf, von konspirativen Absprachen, davon, wie die Gruppe sich per Kreditkartenbetrug finanziert haben soll. Er liefert, was vor Gericht noch fehlte: Ein Bild davon, wie die Gruppe um Lina E. funktioniert haben könnte.

Wo Lina E. Angriffe auf Rechte trainiert haben soll: 2009 hat die Stadt Leipzig ein Industriegelände in der Gießerstraße 16 in Plagwitz an einen linken Verein verkauft. In den Gebäuden soll die Gruppe um Lina E. ihre Angriffe auf Rechtsextreme trainiert haben. © Quelle: Christian Modla

Urteil soll Anfang 2023 fallen

Allerdings: Die Aussagen von D. sind umstritten. Es könnte, so sehen das die Anwältinnen und Anwälte, ihm vor allem um Rache gehen und darum, glimpflich aus der Sache herauszukommen - schließlich soll demnächst auch gegen D. selbst verhandelt werden. Und in der linken Szene war er schon vor seiner Aussage geächtet: Eine ehemalige Partnerin wirft D. Vergewaltigung und psychische Gewalt vor; es soll weitere Frauen geben, die von Übergriffen berichten.

Als das über ein sogenanntes Outing, eine Öffentlichmachung auf linken Szeneseiten, bekannt wird, entziehen linke Gruppen Johannes D. die Solidarität. Als im Frühjahr 2022 Beamte des Bundesverfassungsschutzes bei D. in Warschau auftauchen, wo der inzwischen als Kindergärtner arbeitete, brauchte er nur zwei Tage Bedenkzeit, um den Agenten zuzusagen: Ja, ich sage aus - erst bei euch, dann auch bei der Polizei und vor Gericht.

Wie das Gericht die Aussage von Johannes D. werten wird, für wie glaubwürdig es ihn hält, ist noch offen. Das Urteil in dem Fall soll in den ersten Monaten 2023 fallen.