﻿Der Fall Lina E.: „Du wirst einsam sterben, Johannes“

Hat eine linksextreme Bande aus Leipzig Jagd auf Neonazis gemacht? Um diese Frage geht es im Prozess gegen Lina E. und drei Männer vor dem Oberlandesgericht Dresden seit mehr als einem Jahr. In den nächsten Monaten soll nun das Urteil fallen.

Dresden. Ein Tag im Prozess gegen Lina E. und drei weitere Angeklagte, kurz vor Schluss. Routiniert waren an diesem Freitag im August bislang Fragen verhandelt worden, wie sie üblich sind vor Gericht: Wann war das genau? Wer war dabei? Was ist passiert? Doch auf einmal eskaliert die Situation: Eine Frau tritt an die Scheibe, die im Saal das Publikum von den Prozessbeteiligten trennt. "Wir haben dich geliebt und du hast uns verraten", schreit sie. "Du wirst einsam sterben, Johannes, du wirst einsam sterben."