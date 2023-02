﻿Leipziger Solidarität mit der Ukraine – Kundgebung auf Augustusplatz

Am 24. Februar, dem Jahrestag der russischen Invasion gegen die Ukraine, will Leipzig ein Zeichen der Unterstützung für das angegriffene Volk setzen. Was alles geplant ist – hier die Details.

Leipzig. Am Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine werden an diesem Freitag namhafte Vertreter aus Politik und Gesellschaft zu einer Kundgebung des Freundeskreises der Ukraine auf dem Augustusplatz erwartet. Es ist eine von mehreren Gedenkveranstaltungen in dieser Woche in Leipzig. Unter den Rednern sind Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der US-Generalkonsul in Leipzig, Kenichiro Toko, sowie Sachsens Sozialbürgermeisterin Petra Köpping (SPD). Eröffnet wird die Kundgebung um 17 Uhr. Gegen 18.25 Uhr soll dann eine Demonstration um den Innenstadtring starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bürgerrechtler: „Dieser Krieg geht uns alle an“

Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Neun Jahre Krieg, ein Jahr Großinvasion, Freiheit und Frieden für die Ukraine!“ steht, wird unter anderem vom Verein „Europa Maidan Leipzig“ unterstützt, der dazu die Bürgerinnen und Bürger aufruft, sich zu beteiligen und sich solidarisch mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zu zeigen. „Dieser Krieg geht uns alle an“, sagt Vorsitzender Stephan Bickhardt. „Wir können nicht unbeteiligt daneben stehen, wenn in Europa geschossen, gebombt und gemordet wird.“ Russland müsse sofort und bedingungslos seine Soldaten sowie alle Kriegswaffen aus der Ukraine zurückziehen und das Bombardement einstellen.

„Dieser Angriffskrieg richtet sich gegen die Erfolge der Friedlichen Revolutionen von 1989 in Ostmitteleuropa“, findet Bürgerrechtler Uwe Schwabe vom „Europa Maidan Leipzig“. Ein ehemaliger KGB-Offizier versuche, das Rad der Geschichte auf die Zeit vor 1989 zurückzudrehen. Schwabe: „Putin führt einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und gleichermaßen gegen Demokratie, Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung, kulturelle Vielfalt und die Gleichstellung von Völkern und Menschen. Das dulden wir nicht!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rathausturm in den Nationalfarben der Ukraine

Bereits am Freitagmittag findet vor dem Neuen Rathaus eine Gedenkveranstaltung statt. Nach einer Ansprache von Bürgermeister Ulrich Hörning (SPD) und unter Teilnahme von Repräsentanten des Stadtrates, von Verbänden, Vereinen und Gästen werden um 12 Uhr die Flaggen der Ukraine und des internationalen Städtenetzwerkes „Mayors for Peace“ – eine weiße Taube auf grünem Grund – gehisst. Im Anschluss sprechen die geflüchtete Ukrainerin Anna Lohachova sowie ihre Tochter Varvara Kinebas. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Ab 17 Uhr wird der Turm des Neuen Rathauses in den Farben der Ukraine angestrahlt.