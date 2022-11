Lehrermangel, Schulangst, Depressionen – in Leipzigs Schulen sind viele Probleme zu lösen. Als neuer Chef des Kreiselternrates Leipzig will dabei Jan Zippel „eine mahnende Stimme“ sein.

Leipzig. Lehrermangel, zu wenig Platz in vielen Gebäuden für die Anzahl der Klassen, steigende Preise beim Mittagsessen, viel Nachholbedarf und Verwerfungen in der Corona-Zeit. Das sind nur einige der großen Probleme, um die sich der Kreiselternrat Leipzig kümmern muss. Dort gab es einen Wechsel an der Spitze: Jan Zippel (39), der als Entwicklungsingenieur für Medizinprodukte arbeitet, ist neuer Vorsitzender des Kreiselternrates Leipzig. Der Elternrat organisiert Arbeitsgruppen für die einzelnen Schulformen und vertritt die Interessen der Leipziger Eltern in den Mitwirkungsgremien. Der promovierte Physiker löste Vorgängerin Nancy Hochstein ab, die für dieses Amt nicht erneut kandidierte. "Den Lehrermangel können wir als Eltern zwar nicht lösen, aber wir werden immer wieder die mahnende Stimme sein", so Zippel.