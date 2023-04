﻿Self-Publisherin Jannika Hoffmann auf der Leipziger Buchmesse: Kein Verlag aber eine 90-Stunden-Woche

Leipzig. „So, wo müssen wir jetzt hin?“ Janika Hoffmann ist in Halle drei der Leipziger Buchmesse unterwegs. Und jetzt gleich, um halb zwölf, hat die Autorin eine Lesung – nur wo?

Hoffmann, geboren 1995 an der Nordseeküste, ist Schriftstellerin. Neun Bücher sind unter ihrem Namen erschienen. Seit zweieinhalb Jahren kann sie sogar vom Schreiben leben. Trotzdem hat sie keine Agentin, keine Managerin, keinen Verleger, den sie zwischendurch anrufen und fragen könnte, wo denn beispielsweise ihre Lesung stattfindet.

Hoffmann ist Self-Publisherin. Das heißt, sie verlegt ihre Bücher – bis auf wenige Ausnahmen – ganz allein. Von der Idee bis zum Druck: Alles macht sie selbst. Niemand, der wegen Fristen drängelt. Keiner, der über das neue Kapitel jammert. An manchen Abenden sitzt Hoffmann in der Wohnung, die sie als Bücherlager angemietet hat, und verpackt und signiert alle im Internet verkauften Bücher.

Müssen sich Verlage also bald sorgen, dass sie niemand mehr braucht?

Nach zwanzig Minuten lesen verkauft Janika Hoffmann sechs Bücher – und signiert diese auch. © Quelle: Christian Modla

Ohne Verlag verdient sie pro Buch fünf Euro

Bei Janika Hoffmann, so erzählt sie es, begann das Schreiben mit dem Lesen. „Mit zwölf hatte ich eine heftige Drachenbuch-Phase“, sagt sie. Fantasiewelten mit Königreichen, Feldherren und Drachen, die Simaryan oder Farim heißen, sind bis heute ihr Genre. Und weil sie als Kind ausschließlich Bücher lesen wollte, die sie auch besaß, war das Taschengeld irgendwann alle und das Bücherregal ausgelesen. „Also fing ich eben an, selbst zu schreiben“, sagt Hoffmann.

Die Sätze gingen Hoffmann schnell von der Hand. Noch heute füllt sie manchmal zehn Seiten am Tag, meistens in der Nacht. Schrieb sie anfangs noch College-Blöcke voll, schaffte ihre Mutter bald alle Computer-Beschränkungen ab. Mit dem Ergebnis, dass Hoffmann in der achten Klasse bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb auf sich aufmerksam machte. Ein Verlag brachte ihr erstes Buch heraus, mit 17 Jahren. Der Schulleiter gab ihr frei, damit sie ihr Debüt auf der Leipziger Buchmesse präsentieren konnte.

Hoffmann veröffentlichte weiter. Sie baute sich eine kleine Fanbasis auf. Mit dem Erwachsenenalter kam auch die Gewissheit: Vom Schreiben allein kann man nicht leben. Hoffmann begann zu rechnen. Brachte ihr ein Buchverkauf für 15 Euro bei Amazon zwischen 92 Cent und 1,20 Euro ein, wären es ohne Verlag fünf bis acht Euro. Also machte sie einfach alles selbst: Sie ließ Buchcover entwerfen, sie kontaktierte Druckereien, sie bestellte Tassen und T-Shirts mit dem stilisierten Drachen ihrer Buchcover.

Self-Publisherin Janika Hoffmann liest vor einigen Dutzend Fans und solchen, die es werden könnten, auf der Phantastik-Leseinsel der Leipziger Buchmesse. © Quelle: Christian Modla

„Die Klaue des Morero“ und „Das Feuer der Macht“

Und sie schrieb, reihenweise, meist ein Buch pro Jahr. Ihre Reihen spielen in unterschiedlichen, komplexen Universen mit unzähligen Charakteren und vielen klar skizzierten Orten. Manchmal fühlt man sich an „Der Herr der Ringe“ oder „Game of Thrones“ erinnert. Zwischen 2019 und 2021 erschien etwa die Serie „Drachenkralle“ mit „Die Klaue des Morero“, „Das Feuer der Macht“ und schließlich „Der Quell der Finsternis“.

Manchmal, sagt Hoffmann, bringe ihr die Literaturszene eine abschätzige Haltung entgegen. Auf einer Messe trat eine ältere Feuilletonistin an ihren Stand und sagte: „Ach, das ist ja nur Fantasie“, erzählt Hoffmann – und fügt an: „Ein wenig blickt man auf uns herunter.“

Ihr bestes Gegenargument: Der Erfolg, den ihr gewissermaßen die Umstände der Pandemie bescherten. Mit den Lockdowns verlor Hoffmann ihren Job als Werbetexterin. Sie wagte einen Neuanfang, zog nach Südhessen und beantragte einen Gründungszuschuss. In ihrem Businessplan legte sie dar wie sie Geld verdienen würde: Mit Büchern, einerseits. Natürlich mit den T-Shirts und Tassen, die ihre treuesten Fans bestellen. Aber vor allem mit Twitch, eine Live-Stream-Plattform. Während Corona ging Hoffmann bis zu viermal in der Woche live: Mit Lesungen oder Workshops, in denen sie ihre Romanwelten aufschlüsselte und Fragen beantwortete.

Ein Wochenende mit der Community

Und das Arbeitsamt genehmigte ihr den Zuschuss: Einige Tausend Euro für ein halbes Jahr. Auf Twitch verhalf ihr eine Streaming-Größe zu den ersten Hundert Abonnenten, von denen jeder zwischen 4 und 20 Euro pro Monat bezahlt, um ihre Live-Auftritte zu verfolgen. Seit Anfang 2021 ist Hoffmann hauptberufliche Schriftstellerin und Streamerin. Für das restliche Jahr 2023 hat sie 29 Veranstaltungen geplant. „Das Geld ist knapp, klar“, sagt sie. Pro Woche arbeite sie 70, manchmal 90 Stunden. Sie sagt: „Aber nächstes Jahr will ich eine solide Basis haben.“

Auf der Leipziger Buchmesse verkauft Hoffmann nun an ihrem eigenen Stand (Kosten: ca. 1200 Euro) Dutzende Bücher. Ihr umgebauter Camper steht auf dem Messeparkplatz, randvoll mit selbst herausgegeben Büchern. Oft kaufen Menschen, die sie aus dem Internet kennen und sie einmal in Person sehen wollen.

Im Juli hat Hoffmann einen Hof bei Kassel angemietet: Wer will, kann ein Paket mit Übernachtung und Verpflegung buchen. „Wir wollen ein Wochenende lang gemeinsam lesen, kochen und erzählen“, sagt sie. Einen Verlag brauchte sie für diese Idee nicht.