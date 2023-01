﻿Prozess um getöteten Leipziger Jesse L.: Für die Verteidiger war es kein Mord

Der Mord an dem 19-jährigen Leipziger Jesse L. beschäftigt das Landgericht seit 1. Juli vorigen Jahres. Nun steht das Urteil unmittelbar bevor. Die Verteidiger des mutmaßlichen Todesschützen Max D. (21) forderten am Mittwoch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung.

Leipzig. Für die Verteidigung war es kein Mord: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des 19-jährigen Leipzigers Jesse L. haben die Anwälte des Angeklagten Max D. (21) an ihrer Unfall-Version festgehalten. Sie forderten in der Verhandlung am Mittwoch im Landgericht eine Jugendstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Die Höhe der Strafe stellten sie in das Ermessen des Gerichts. Auch nach fast sieben Monaten Hauptverhandlung wisse man nicht, weshalb sich der tödliche Schuss gelöst habe, sagte Verteidiger Christian Friedrich. Mutmaßungen reichten nicht aus, man dürfe Lücken bei der Aufklärung des Falles nicht mit Hypothesen füllen.