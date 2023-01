﻿Jesse L.: Täter wegen Mordes verurteilt – Richter sieht „klares Tatmotiv“

Nach dem gewaltsamen Tod des 19-jährigen Leipzigers Jesse L. hat das Landgericht sein Urteil gegen den Angeklagten im Mordprozess verkündet. Zahnarztsohn Max D. muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Die Begründung des Richters:

Leipzig. Nach dem tödlichen Kopfschuss auf seinen Bekannten Jesse L. (19) muss er für lange Zeit hinter Gitter: Der Leipziger Max D. (21) ist am Freitag am Landgericht wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Der Prozess hatte Anfang Juli vorigen Jahres begonnen. Die 2. Strafkammer des Landgerichts legte dem Sohn eines Zahnarztes und einer Lehrerin zudem Raub mit Todesfolge, Handel mit Betäubungsmitteln sowie unerlaubten Besitz einer halbautomatischen Waffe zur Last. „Die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten sind ein klares Tatmotiv“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Dahms.