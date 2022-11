﻿Ermordeter Leipziger Jesse L.: So geht es der Familie des 19-Jährigen

Sein Bruder wurde mit einem Kopfschuss getötet: Knapp elf Monate nach dem Mord an Jesse L. wurde der 26-jährige Jonny L. vor Gericht vernommen. Seine Eltern sind dazu noch nicht in der Lage.

Leipzig. Noch immer ist er krankgeschrieben. Er leidet an schweren Depressionen und ist aus gesundheitlichen Gründen seit Monaten nicht in der Lage zu arbeiten. „Es fällt mir sehr schwer, hier zu sein“, sagt Jonny L. (26) an diesem Dienstagmorgen im Landgericht. Vor knapp elf Monaten wurden sein kleiner Bruder Jesse (19) auf einem Feld bei Schkeuditz durch einen Kopfschuss getötet. Jetzt sitzt er als Zeuge im Sitzungssaal und soll erzählen, wie das war, als sein Bruder im Januar plötzlich verschwand.

„Ich wurde am 12. Januar per Instagram benachrichtigt, dass mein Bruder nicht mehr auf Nachrichten antwortet“, erinnert er sich. Deshalb sei er zur Arbeitsstelle ihrer Mutter gefahren und habe den Ersatzschlüssel für Jesses Wohnung in der Lene-Voigt-Straße im Stadtteil Probstheida geholt. Als sie ihn dort auch nicht fanden, erstatteten die Angehörigen eine Vermisstenanzeige. Und sie starteten eine Suchaktion in Leipzig und auch Halle, wo Jesse L. angeblich zuletzt gewesen sein sollte, verteilten Fotos und Flyer.