Großdealer vor Gericht: Schlüsselfigur im Mordfall Jesse L. wird angeklagt

Polizeigeschehen

Betrunkener geht in Waldheim auf Polizisten los und landet im Gewahrsam

Wegen Streitereien in einer Wohnung an der Waldheimer Auestraße rückte am Mittwoch die Polizei an. In der Wohnung beleidigte ein alkoholisierter Deutscher die Beamten wehrte sich gegen sie.