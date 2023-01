﻿Mord an Jesse L. jährt sich erstmals: Urteil für Max D. steht kurz bevor

Anfang Juli 2022 begann der Prozess um den Mord an dem 19-jährigen Jesse L., jetzt steht das Ende des Verfahrens gegen dessen Bekannten Max. D. kurz bevor. Der gewaltsame Tod des jungen Leipzigers jährte sich an diesem Mittwoch.

Mordangeklagter Max D. in Handschellen auf dem Weg in den Verhandlungssaal.

Leipzig. Am Mittwoch jährte sich der gewaltsame Tod von Jesse L. (19). Der junge Leipziger war am 11. Januar 2022 auf einem Feld bei Schkeuditz durch einen Kopfschuss getötet worden. Inzwischen steht fest: Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage sowie das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder Max D. (21.) werden in der übernächsten Woche erwartet.

Da hat die zuständige 2. Strafkammer des Landgerichts Leipzig ab 23. Januar noch einmal drei Verhandlungstermine anberaumt.

Die Polizei ermittelt Anfang 2022 am Tatort bei Schkeuditz. © Quelle: Michael Strohmeyer

Bei der Fortsetzung des Prozesses wurden am Mittwoch einige letzte Formalitäten erledigt, Dokumente verlesen und Lichtbildmappen in Augenschein genommen. Geklärt wurden auch Fragen im Zusammenhang mit dem Adhäsionsverfahren, bei dem die Nebenklage für die Angehörigen des Opfers bereits im Strafprozess zivilrechtliche Ansprüche geltend macht – etwa Schmerzens- und Hinterbliebenengeld.

Die Beweisaufnahme ist damit weitestgehend abgeschlossen. Aktuell fehlt laut den Angaben des Gerichts lediglich noch ein ergänzendes Gutachten des sächsischen Landeskriminalamtes, welches bis Mittwoch noch nicht vorlag.

Der Prozess hatte Anfang Juli vorigen Jahres begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Max D. vor, am 11. Januar 2022 gegen 19 Uhr auf einem Feldweg bei Schkeuditz seinen Bekannten Jesse L. per Kopfschuss getötet zu haben. Beide waren auf dem Weg zu einem Drogendeal. Nach Erkenntnissen der Anklagebehörde wollte der massiv verschuldete Max D. mehrere Kilogramm Rauschgift, die Jesse L. zuvor bei einem Großdealer in einem Spätverkauf in Leipzig-Mölkau abgeholt hatte, für sich behalten. Ein Mord aus Habgier, so befand die Staatsanwaltschaft.

Urteil nach Mord an Jesse L. erwartet: Lebenslänglich oder maximal zehn Jahre Haft für Max D.

Der Angeklagte hatte die Tat hingegen als eine Art Unfall dargestellt. Doch diese Tatversion wurde zuletzt am Montag von einem Gutachter als unplausibel bezeichnet. Jene Aussage von Max D., wonach sich der tödliche Schuss aus Versehen bei Zielübungen gelöst haben soll, war offenbar gelogen, lautete das Ergebnis einer umfassenden Rekonstruktion des Tatablaufs.

Nach dem Mord: Gedenken an der Wohnung von Jesse L. in der Lene-Voigt-Straße. © Quelle: Andre Kempner

Doch welche Strafe hat der Angeklagte im Falle einer Verurteilung zu erwarten? Sollte die Kammer die Bluttat als Mord werten wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage, kommt nur eine lebenslange Freiheitsstrafe in Betracht. Erst recht, da Max D. als voll schuldfähig gilt. Allerdings erkannte die Jugendgerichtshilfe bei dem mutmaßlichen Mörder Reifedefizite und regte aus diesem Grund an, den Angeklagten nicht nach Erwachsenen- sondern nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. In dem Fall würde die Höchststrafe bei zehn Jahren Haft liegen.