Jetzt gewinnen: 20 x 2 Tickets für das Konsum Leipzig Dance Festival

Leipzig. Der KONSUM und die Tanzschule Leipzig by Oliver Thalheim & Tina Spiesbach-Hepke laden ein, um ein ganzes Wochenende lang von den besten und qualifiziertesten Trainern und Trainerinnen aus aller Welt zu lernen. Vom 9. bis 11. Juni finden in der Kongreßhalle am Zoo Leipzig verschiedenste Workshops und Tanzpartys zu den Themen Standard & Latein, West Coast Swing, Discofox, Tango Argentino, Linedance, Boogie Woogie und Salsa statt.

An jedem Festivaltag kann aus bis zu 30 Workshops ein ganz persönliches Tagesprogramm zusammengestellt werden. Die Workshops sind in unterschiedliche Level eingeteilt, sodass jeder die zum eigenen Tanzniveau passenden Inhalte findet.

Am Freitag- und Samstagabend werden in allen Sälen Tanzpartys angeboten. Salsa, Discofox, West Coast Swing und Standard & Latein – hier können die Inhalte der Workshops direkt auf dem Parkett getestet werden.

Als besonderes Highlight gibt es am Samstagabend die „Night of the Dancing Stars“ zu erleben: Die weltbesten Tanzpaare sowie die Breakdancer „The Saxonz“ und die Lateinformation TSG Bremerhaven werden das Publikum mit ihren Shows verzaubern.

Und Sie können live dabei sein! Denn die LVZ verlost 20 x 2 Karten für Freitag, den 9. Juni, und Sonntag, den 11. Juni, für einen Workshoptag. Keine Vorkenntnisse nötig.

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Karten für einen Workshoptag Ihrer Wahl. Einfach Gewinnspielfrage beantworten, registrieren und schon landen Sie im Lostopf.

Der Teilnahmeschluss ist der 6. Juni 2023, 12 Uhr. Hier geht‘s zum Gewinnspiel.

Konsum Leipzig Dance Festival

9. bis 11. Juni 2023

Kongreßhalle am Zoo Leipzig

LVZ