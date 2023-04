Für die Show von Helene Fischer am 26. April in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig verlosen LVZ und Deutsche Vermögensberatung 5 x 2 Tickets. Hier mitmachen!

Helene Fischer live! Die einmalige Show der Schlagersängerin ist am 26. April 2023 in der Arena Leipzig zu erleben.

Jetzt gewinnen: 5 x 2 Tickets für das Konzert von Helene Fischer in Leipzig

Leipzig. Ihre größten Hits, die besten Songs des achten Albums „Rausch“ und eine fantastische Show voller magischer Momente erwarten das Publikum bei Helene Fischers Arena-Tour 2023. In der Live-Produktion, die in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil entwickelt wurde, sind nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und großartige Herzschlagmomente zu erwarten.

Auf ihrer neuen Arena-Tour präsentiert sich Helene Fischer in ihrer ganz eigenen Welt. Ihre Songs und ihre Performance werden vom Cirque du Soleil zu einem einzigartigen Show-Universum verschmolzen. Ob Wasser, Wind, Licht oder Energie – Helene Fischer spielt mit den Elementen, die sich in ihrem Bühnenuniversum zu einem überdimensionalen Diamanten verbinden. Tanz, Akrobatik und visuelle Effekte erschaffen fantastische Bilder für ihre Musik. Dabei vergisst die Ausnahmekünstlerin nie ihre zentrale Message: Die entscheidenden Kräfte finden sich in jedem selbst – Liebe, Wärme und Menschlichkeit.

Und Sie können live dabei sein! Denn die LVZ verlost in Zusammenarbeit mit der Deutschen Vermögensberatung 5x2 Tickets für das Helene-Fischer-Konzert am 26. April 2023 in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig.

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Karten für das Konzert. Einfach Gewinnspielfrage beantworten, registrieren und schon landen Sie im Lostopf.

Der Teilnahmeschluss ist der 18. April 2023, 10 Uhr. Hier geht‘s zum Gewinnspiel.