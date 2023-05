Jetzt spricht der Zoochef - das war der Donnerstag in Leipzig

Eine Million Euro will Leipzig bereitstellen, um „Balkonkraftwerke“ zu fördern. Denn immer mehr Menschen entdecken die Sonne als Energiequelle für sich und sparen so bares Geld. Wer von der Förderung profitiert und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen - in einem FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen.