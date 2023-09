Joachim Gauck kommt nach Leipzig: Lesung und Diskussion über Demokratie

Leipzig. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kommt mit seinem Buch „Erschütterungen” nach Leipzig. Am 28. September ist er zu Gast bei der Veranstaltungsreihe „Leseherbst“ der Thalia-Buchhandlung. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Leipziger Kupfersaal, Kupfergasse 2.

Gauck freut sich darauf, mit dem Leipziger Publikum über das Thema Demokratie zu sprechen. In seinem Buch geht er der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürger in die Demokratie erschüttert ist, welche Rolle autoritäre und libertäre Bewegungen in Krisenzeiten bei gleichzeitiger Ablehnung der Moderne spielen und warum wir heute vor den Scherben der Ostpolitik stehen, vor allem im Verhältnis zu Russland. Gauck zeigt auf, wie in den letzten Jahren manche Gewissheit über die Stabilität unserer Demokratie verloren ging – und wie es gelingen kann, auch in Zukunft die liberalen Freiheiten zu verteidigen.

Der 1940 in Rostock geborene frühere Pfarrer war Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstandes gegen die SED-Diktatur, Sprecher des Neuen Forums in seiner Heimatstadt und Abgeordneter der ersten freien Volkskammer. Von 1990 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen, von 2012 bis 2017 elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Die Tickets für die Veranstaltung kosten 15 Euro und sind erhältlich bei Thalia in der Grimmaischen Straße oder unter reservix.de.

