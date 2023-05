Integrationsmesse für Leipziger mit Flucht- und Migrationsgeschichte

Leipzig. Am Donnerstag, 1. Juni, können Neu-Leipzigerinnen und -Leipziger mit Flucht- oder Migrationsgeschichte mit lokalen Arbeitgebern in Kontakt kommen. Mehr als 50 Unternehmen stellen dazu im Felsenkeller von 10 bis 15 Uhr ihre freien Arbeits- und Lehrstellen vor, wie die Agentur für Arbeit Leipzig am Donnerstag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Die Themen Flucht, Migration und Zuwanderung sind präsenter denn je“, heißt es as der Arbeitsagentur. „Mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine rechnen wir auch in diesem Jahr mit einem enormen Besucheraufkommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintritt zur Jobmesse im Felsenkeller Leipzig ist kostenlos

Vor Ort werde zur Aus- und Weiterbildung beraten, sowie zum Spracherwerb. Zudem gebe es Workshops und Informationsveranstaltungen zum Thema ,Leipziger Arbeitsmarkt‘. Der Besuch der Messe ist kostenlos. Weitere Informationen zur Messe und den teilnehmenden Unternehmen gibt es auf der Website arbeitundleben.eu.

LVZ