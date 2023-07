Johannes Neuer wird Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig

Leipzig. Auf dem Stuhl des Direktors am Leipziger Standort der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) wird in Zukunft Johannes Neuer sitzen. Zum 1. August folgt der Medien- und Kommunikationswissenschaftler auf Michael Fernau, der in den vergangenen 15 Jahren der ständige Vertreter des Generaldirektors der DNB war.

„Die Deutsche Nationalbibliothek ist natürlich eine weltweit führende Bibliothek und ich denke, die Nutzenden sind zufrieden. Dennoch gibt es aktuell große Veränderungen“, sagte Neuer, der zuvor Bibliothekarischer Direktor beim Bibliotheksdienstleister EKZ in Reutlingen war. Doch nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern auch aus New York bringt Neuer Erfahrungen mit, die die DNB mit dem Wandel der Zeit gehen lassen sollen.

Künstliche Intelligenz in der Bibliothek?

Neue Arbeitswelten, die stetig schneller werdende Digitalisierung, sich verändernde Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer von Bibliotheken, optimal funktionierende digitale Systeme, Barrierefreiheit - das und vieles mehr stehe auf seiner gedanklichen Liste, so Neuer. „Ein wichtiges Thema für Bibliotheken ist auch der Umgang und die Anwendung Künstlicher Intelligenz“, ergänzte sein Vorgänger Michael Fernau. Sein Nachfolger habe das schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, sagte er schmunzelnd. Wahrscheinlich, weil es längst für ihn zum Alltag gehöre.

Hinzu komme die Weiterentwicklung der Hard- und Software, das Ausloten der Möglichkeiten, mit denen disruptive Technologien wie Quantencomputing die Welt der Bibliotheken auf den Kopf stellen könnten. „Wenn so mancher IT-Traum wahr wird, wird es total spannend und großartig“, prophezeite Fernau, der all dies nach 15 Jahren im Amt künftig aus dem Ruhestand beobachten will.

19.07.2023, Sachsen, Leipzig: Johannes Neuer (l), künftiger Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, sitzt mit seinem Vorgänger, dem amtierenden Direktor Michael Fernau, im Lesesaal der Bibliothek in Leipzig. Neuer wird sein Amt am 1. August 2023 antreten. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Fokus auf die Leserinnen und Leser

Neben dem Leipziger Standort hat die Deutsche Nationalbibliothek einen weiteren im hessischen Frankfurt am Main. In beiden Städten werden alle Werke in Schrift und Ton gesammelt und dokumentiert, die seit 1913 in Deutschland, weltweit über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht wurden. Eigenen Angaben zufolge zählte die Bibliothek 2022 mehr als 46 Millionen Werke - jeden Tag kommen Tausende hinzu.

Mit Neuer folge in Leipzig eine erfahrene Führungskraft, so Fernau, der 1955 in Frankfurt am Main geboren wurde. Durch seine Vergangenheit werde er verstärkt die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer im Blick haben. Neuer wurde bereits im Dezember vergangenen Jahres vom Verwaltungsrat der DNB zum neuen Direktor bestimmt.

Weltweit hielten sich gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken gegenseitig auf dem Laufenden und arbeiteten zusammen, sagte Neuer. „Was Systeme von Künstlicher Intelligenz angeht, wird auch in der Wirtschaft nach Neuem geschaut“, sagte der neue Direktor. Er selbst habe sich unter anderem mit Systemen auseinandergesetzt, die es ermöglichen, Werke in Beziehung zu setzen und diese schnell inhaltlich so zu erschließen, wie es für Menschen nicht möglich wäre. „Die Systeme könnten uns in Zukunft zum Beispiel recht schnell sagen, welche Bücher zu mindestens 50 Prozent in Leipzig spielen.“

Amtsinhaber geht nach 15 Jahren in den Ruhestand

Nicht nur 50, sondern möglichst 100 Prozent wolle Neuer in Zukunft in Leipzig sein. „Ich freue mich auf die Stadt – auch weil ich vor meiner Bibliothekszeit im musischen Bereich unterwegs war“, sagte der Kontrabassist. Auch daher komme seine besondere Affinität für die Messestadt. „Ich bin hier perfekt zu Hause.“

Neuer werde in die Aufgaben und Probleme schon hereinfinden, meint der Alt-Direktor Fernau. Auch er selbst wisse nicht, was in Zukunft auf ihn warte - über den Ruhestand habe er sich zwar schon Gedanken gemacht, wolle sich jedoch erst einmal auf die neue Struktur einlassen. Neben verschiedenen Veranstaltungen der DNB und anderer Häuser, auf die er sich freue, sei es ihm wichtig, die Integration von Jugendlichen zu unterstützen. Ändern wird sich sein ganzer Alltag: „Normalerweise stehe ich um halb fünf auf. Das ist was, da werde ich mich dann sicher fragen, warum.“

