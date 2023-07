Neuer US-Generalkonsul in Leipzig tourte bereits als Pianist durch Mitteldeutschland

Leipzig. John R. Crosby löst Ken Toko als US-Generalkonsul in Leipzig ab. Wie das Konsulat am Freitag mitteilte, übernahm Crosby am 4. Juli offiziell das Amt des Generalkonsuls für die Vereinigten Staaten in Mitteldeutschland. Das Konsulat mit Sitz in Leipzig ist zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nach drei Jahren hatte dort Ende Juni Ken Toko turnusmäßig das Amt abgegeben und wechselte nach Malta.

Crosby war als Diplomat bereits in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium tätig, unter anderem in Mailand, München, Kabul, Ljubljana, Mumbai und Washington D.C., zuletzt als Leiter der New Yorker Programmabteilung des Büros für internationale Besucherprogramme. Vor seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst arbeitete er für eine Agentur für Unternehmenskommunikation in Tokio und war als Anwalt für Wirtschaftsrecht in Houston tätig.

Neuer Arbeitsplatz von John R. Crosby: Das US-Konsulat in der Wilhelm-Seyfferth-Straß in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Auch Mitteldeutschland kennt Crosby bereits: Er verbrachte zwei Sommer in Sachsen-Anhalt, wo er Englisch unterrichtete und als Pianist Kammermusikkonzerte gab. Crosby hat Geschichte und Rechtswissenschaften unter anderem an den Universitäten in Heidelberg und München studiert. Er spricht Deutsch, Italienisch und etwas Slowenisch und Dari. Er ist nach Angaben des Konsulats mit Cole Wolford verheiratet, einem Künstler und pensionierten Facharzt für Innere Medizin.

