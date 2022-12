Roter Teppich, Show, Spendentelefon: Diese Stars kommen zur José-Carreras-Gala nach Leipzig

Die 28. Jose Carreras Gala geht am 7. Dezember in der Leipziger Media City über die Bühne – mit vielen Stars und Promis, die in der Liveshow auftreten oder am Spendentelefon sitzen. Vorher gibt es am roten Teppich die Chance für Fans, ihre Stars zu treffen.

Leipzig. Jetzt ist die Promi-Liste für die 28. José-Carreras-Gala komplett. Die Show geht am 7. Dezember in der Leipziger Media City über die Bühne und wird live im MDR-Fernsehen übertragen. Allerdings gibt es erneut keine Tickets im freien Verkauf – die Stiftung lädt vielmehr das Publikum ein, die Show im „Home-Studio“ von der Couch aus zu verfolgen. Der spanische Startenor sammelt an diesem Abend wieder Gelder für den Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- und Knochenmarkserkrankungen.

Diese Stars gehen über den roten Teppich

Singer-Songwriterin Aura Dione ist zum ersten Mal bei der Carreras-Gala in Leipzig dabei. © Quelle: Christian Modla

Aber es gibt den roten Teppich, an dem Fans und Autogrammsammler ihre Stars zwischen 18 und 20 Uhr live treffen können, bevor um 20.15 Uhr die Livesendung beginnt. Mit dabei sind Popsänger Chris de Burgh, Geiger David Garrett und die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione. Ebenfalls zugesagt haben die deutschen Künstlerinnen und Künstler Max Raabe, Sasha, Kerstin Ott, Max Giesinger, Michael Schulte und die Gruppe Pur. Auch Schlagersängerin Marianne Rosenberg sowie Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg von Glasperlenspiel sind in der Show dabei.

An der Seite von Gastgeber und Stifter José Carreras wird die Show moderiert von Mareile Höppner (ehemals ARD-"Brisant"-Moderatorin) und Sven Lorig (ARD-Morgenmagazin). Aktuell wird damit gerechnet, dass der spanische Tenor live in Leipzig dabei ist. In den vergangenen beiden Jahren war er lediglich aus Spanien zugeschaltet.

Marianne Rosenberg und Duo Glasperlenspiel in Leipzig dabei

Schlagersängerin Marianne Rosenberg ist in der Carreras-Gala zu erleben. © Quelle: Silas Stein

„Musik ist mein Leben, aber wer so lange im Showbusiness ist, weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Von einer Sekunde auf die andere kann sich dein Leben ändern. Wichtig ist es dann, nicht in ein Loch zu fallen, sondern von deiner Familie und deinem Umfeld aufgefangen zu werden und Hilfe zu erhalten“, erklärt Marianne Rosenberg ihr Engagement für den guten Zweck. Das Duo Glasperlenspiel kommt zum dritten Mal nach 2013 und 2016 in die Show. „Wir haben am Rande unserer früheren Auftritte in der José-Carreras-Gala erlebt, wie wichtig der gemeinsame Kampf gegen Leukämie ist. Es ist immer wieder berührend, wenn Leukämie-Patienten diese schwere Zeit überstehen und in ein zweites Leben starten können. Für diese Hoffnung engagieren wir uns gerne.“

Marco Rose und andere Promis sitzen am Spendentelefon

Leipzigs Trainer Marco Rose sitzt bei der Carreras-Gala am Spendentelefon. © Quelle: Hendrik Schmidt

Prominent besetzt ist auch das Spendentelefon. So wird Marco Rose, Trainer von RB Leipzig, den ganzen Galaabend lang Spenden sammeln. "Für uns alle ist Gesundheit das höchste Gut und auch Top-Sportler sind nicht vor Leukämie oder einer anderen schweren Krankheit gefeit. Ich hoffe auf ein erfolgreiches ,Heimspiel' am 7. Dezember mit vielen, vielen Spenden!", sagt der gebürtige Leipziger.

Auch Schauspieler Hardy Krüger jr. nimmt am Telefon Spenden entgegen. © Quelle: Georg Wendt

Wer am Spendenabend anruft, kann aber auch einen anderen Prominenten am Telefon "erwischen". Ebenfalls am Spendentelefon sitzen Schauspielerin Luise Bähr ("Die Bergretter), Fußball-Schiedsrichter Felix Brych, Schauspielerin Ronja Forcher ("Der Bergdoktor"), Kanu-Olympiasieger Christian Gille, Sportreporter Peter Hardenacke, TV-Moderator Matthias Killing, Schauspielerin Nele Kiper ("Die Kanzlei"), Schauspieler Hardy Krüger jr. ("Forsthaus Falkenau"), Schauspieler Robert Lohr ("Die Bergretter"), Schauspielerin Tina Ruland ("Soko Stuttgart"), TV-Moderatorin und Ex-Eisschnellläuferin Franziska Schenk, Ex-Profiboxer Axel Schulz, "Brisant"-Moderatorin Kamilla Senjo und Schauspielerin Marie Zielcke ("Soko Köln").

Die Moderatoren Mareile Höppner und Sven Lorig führen durch den Abend. © Quelle: Hendrik Schmidt

Leukämie-Stiftung von José Carreras fördert die Forschung

Stiftungsgründer José Carreras war 1987 selbst an Leukämie erkrankt und wurde geheilt. Aus Dankbarkeit darüber gründete er im Jahr 1995 seine Leukämie-Stiftung. Sie hat seither über 235 Millionen Euro an Spenden eingenommen und mehr als 1400 Projekte finanziert, darunter 865 Forschungsprojekte. Geschäftsführerin Ulrike Serini: „Wir fördern Forschungsprojekte für neue, erfolgversprechende Therapien gegen Leukämie, bezuschussen den Bau von Forschungs- sowie Behandlungseinrichtungen und unterstützen Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen.“ Vor einer Förderzusage werde jedes Forschungsprojekt von einem wissenschaftlichen Beirat, der aus führenden Leukämie-Forschern besteht, im Detail überprüft – und anschließend evaluiert.

