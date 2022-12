﻿José Carreras sammelt in Leipzig fast 3,8 Millionen Euro für seine Leukämie-Stiftung

Talk in der LVZ-Kuppel Talk in der LVZ-Kuppel

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat beim Talk am Mittwochabend in der LVZ-Kuppel noch einmal bekräftigt, dass es auch künftig Atomkraft und russisches Pipelinegas in Deutschland brauche. Den Klimawandel will er nicht mit Verboten, sondern mit moderner Technologie aufhalten.