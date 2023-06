Jüdische Woche in Leipzig: Das sind die spannendsten Programmpunkte

Leipzig. Die Jüdische Woche in Leipzig bietet vom 25. Juni bis 2. Juli mehr als 100 Veranstaltungen – nicht nur im Ariowitsch-Haus, sondern über die ganze Stadt verteilt. Die LVZ hat die spannendsten Programmpunkte zusammengetragen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eröffnung im Grassi-Museum

25. Juni, 15 Uhr, Innenhof Grassi, Eintritt frei: Neben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprechen Küf Kaufmann (Vorstandsvorsitzender Israelitische Religionsgemeinde Leipzig), Léontine Meijer-van Mensch (Direktorin der staatlichen ethnographischen Sammlungen Sachsen) und Ken Toko (US-Generalkonsul für Mitteldeutschland). Anschließend wird die Ausstellung „Emmy Rubensohn, Netzwerkerin und Musikförderin – von Leipzig bis New York“ eröffnet. Die Musik zur Vernissage kommt vom Grieg-Quartett.

Jüdisches Straßenmusikfestival

26. Juni, 15 bis 18 Uhr, Grimmaische Straße: Musikerinnen und Musiker – vom Profi bis zum Amateur – beschallen die Fußgängerzone mit fröhlicher jüdischer Musik verschiedener Genres. Beim Straßenmusikfestival „Le Chaim“ spielen Alex Jacobowitz, Ensemble „Klänge der Hoffnung“, Die Damen und Herren Daffke, das Akademische Orchester und das Klezmer Ensemble der Leipziger Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Flankiert wird das alles von Ständen jüdischer Akteurinnen und Akteure sowie einem Essensstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstellungen

Neben der Emmy-Rubensohn-Schau im Grassi gibt es zahlreiche andere. Herausragend: „Der Schatz vom Dachboden“ im Ägyptischen Museum ab dem 26. Juni. Im Oktober vorigen Jahres erhielt das Archiv Bürgerbewegung Leipzig das Fotoarchiv des in der Shoah ermordeten jüdischen Fotografen Abram Mittelmann zur treuhänderischen Verantwortung – nach langem Tauziehen mit denjenigen, die die knapp 2000 Glasplatten-Negative 1987 auf einem Dachboden entdeckt hatten. Eine einmalige Sammlung zur Leipziger jüdischen Geschichte. Bereits eröffnet ist „Alef-Bet Iwri – Das hebräische Alphabet“ mit Gemälden von Lieselotte Theil-Hurshell im Ariowitsch-Haus.

Symposium Jüdisches Leben

27. Juni, Ariowitsch-Haus, 9 bis 17 Uhr: In einem öffentlichen Symposium soll jüdisches Leben von gestern bis morgen in Leipzig sowie in den Partnerstädten Brno, Krakow und Kiew dargestellt werden. Historikerinnen und Historiker sprechen dazu, Schüler präsentieren Lebensläufe jüdischer Familien. Der Austausch soll dem kulturellen Verständnis dienen, dem Einüben von Toleranz und soll antisemitischen und rassistischen Tendenzen vorbeugen. Der Eintritt ist frei.

Großansicht der Ez Chaim Synagoge

29. Juni, 18 Uhr, Apels Garten 4: Die Erinnerung an die orthodoxe Synagoge Ez Chaim in Apels Garten steht im Schatten des Gedenkens an die Zerstörung der Großen Gemeinde-Synagoge an der Ecke Gottschedstraße/Zentralstraße. Der Bürgerverein Kolonnadenviertel hält die Erinnerung an diesen Ort wach. Bei einer Führung gibt’s Klezmer-Musik, Ton- und Erinnerungsstücke – und den Blick auf das übergroß an einer Häuserwand angebrachte Foto der Synagoge, die bei den Pogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Öffentlicher Gottesdienst

30. Juni, 19.30 Uhr, Gedenkstätte Synagoge Gottschedstraße: Zum jüdischen Ruhetag Schabbat gibt es einen offenen Gottesdienst, geleitet von Landesrabbiner Zsolt Balla. Männliche Besucher werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

Fußball-Freundschaftsspiel

1. Juli, Alfred-Kunze-Sportpark, 13 bis 18 Uhr: Mit dem Freundschaftsspiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem israelischen Zweitligisten und ehemaligen israelischen Meister Hapoel Kfar Saba wird die Erinnerung an den jüdischen Fußballsport in Leipzig lebendig wachgehalten – so auch an den SK Bar Kochba Leipzig. Im Jahr 1939 wurde der Verein unter dem nationalsozialistischen Terror- und Gewaltregime zwangsaufgelöst. Es gibt ein Familienprogramm, Vorträge, eine Ausstellung. Anstoß ist 15.30 Uhr.

LVZ