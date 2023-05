Jugendliche rauben in Leipzig-Grünau zwei Kinder aus – Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Im Stadtteil Grünau sind am vergangenen Freitag zwei Jungen von mehreren Jugendlichen ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei waren der Elfjährige und der 13-Jährige gegen 18.45 Uhr auf dem Marktplatz Stuttgarter Allee an der Brücke zum Allee Center unterwegs. Ein noch unbekannter Jugendlicher habe die Kinder angesprochen und um einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag gebeten. Als sie verneinten, kamen zwei weitere Jugendliche hinzu und forderten den 13-Jährigen auf, seine Weste abzugeben.

Die beiden Kinder verneinten auch dies und liefen weiter in Richtung einer Gasse zum alten Posthaus in Grünau, heißt es im Bericht der Beamten. Dort seien die drei Jugendlichen erneut aufgetaucht, dieses Mal in Begleitung von zwei weitere Personen. Erneut forderten sie Geld und Weste. „Als auch dies verneint wurde, schlug einer den 13-Jährigen, andere zogen die Weste aus und entrissen ihm die Umhängetasche. Er verletzte sich dadurch leicht“, so eine Polizeisprecherin. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in Höhe eines dreistelligen Betrags.

Polizei fahnden nach Jugendlichen

Die Polizei bittet bei der Suche nach den fünf beteiligten Jugendlichen um Mithilfe. Sie sollen laut Behörden zwischen zwölf und 15 Jahre alt und je etwa 1,70 Meter groß sein. Sie hätten alle Deutsch mit Akzent gesprochen, trugen schwarze Haare und seien eher dunkel gekleidet gewesen. Eine der Jugendlichen trug den Angaben nach allerdings eine orange-rote Joggingjacke. Zwei der Verdächtigen seien zudem mit Bauchtasche ausgerüstet gewesen.

Hinweise nimmt die Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.